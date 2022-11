Mint megírtuk, az országban 366 postahivatal működése szünetel november 12-től (az újraindításról egyelőre nincs információ). A csoportos leépítés mintegy háromszáz dolgozót érint, és sokakat áthelyeznek. Mözsön két ablaknál folyik a kiszolgálás. Az ott dolgozók remélik, hogy áthelyezéssel megmarad a munkahelyük.

Közigazgatásilag a nyolcezer lakosú Tolnához tartozik a közel négyezres településrész, Mözs. Az ott élők önkormányzati képviselője, Koncz Jánosné megítélése szerint nem egy kis forgalmú posta az övék. Épp ezért embert próbáló feladat hárul a tolnaiakra; ugrásszerű forgalomnövekedés várható.

Bízik abban a képviselő, hogy csak az épület állagának javítása miatt történik a mözsi leállás, mert az kritikán aluli. A falak vizesednek, némi süllyedés is tapasztalható hosszú évek mulasztásai miatt. Aláfalazás, szigetelés, külső és belső tatarozás is szükséges lenne. De lesz-e pénz ilyesmire, amikor fűtésszámlára sincs?

‒ Sajnos sorvadozik Mözs – mutat rá -, mióta, 1989-ben Tolnához csatolták. Az idén szeptembertől megszűnt az iskola, s most a posta is bezár. Tudjuk, hogy a spórolás indokolt, a gazdaságtalan működtetés pedig megengedhetetlen a mai világban, ám az itt élő idős emberek nem szeretnének egy csekk befizetése miatt kilométereket buszozgatni. Ők nem az online átutalások korában születtek, s nem is akarják megtanulni a számítógép-használatot. Gyerekeik, unokáik elköltöztek, messze élnek, nem tudnak átugrani a papához szombat délután lerendezni a csekkeket.