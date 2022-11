Ez a templom a színművész 2016-ban útjára indított kezdeményezése révén valósult meg. Elsőként barátaival, jelesül a mocsolyási emberekkel beszélte meg szándékát. Ezután dr. Ternyák Csaba egri érsekkel, majd az illetékes minisztériummal folytatott egyeztetést. Minden érintettől kedvező visszajelzést, biztatást kapott. Sőt, 2017 júliusában a kormány úgy döntött, hogy százmillió forinttal támogatja az építkezést.

Sok-sok segítő is hozzájárult a közös sikerhez, melynek eredménye egy szép templom lett. Azonban legalább ugyanennyire fontos az, hogy megépült egy erős közösség is. Nemcsák Károly is sok új barátra tett szert ebben az időszakban. Elismerő szavakkal nevezte meg Petró Attila vállalkozót, akinek köszönhetően Mocsolyás egy öt méter magas, fehér márványból készült Mária szoborral gyarapodott.

– Igazából ezzel csak azt akartam erősíteni, hogy muszáj mozgatni magunkat – húzta alá. – Azt látom, hogy az az erő, ami bennünk volt, rengeteg emberben elindított nagyon sok szép dolgot. Egyedül kevesek vagyunk, de együtt nagyon erősek tudunk lenni.

Nemcsák Károly ezután a közösség erejét hangsúlyozva felvillantott néhány mozzanatot gyermek- és ifjonti éveiről. Jó szívvel emlékezett a szülői házról, az általános iskoláról, valamint arról a tanyasi kisdiákoknak fenntartott, tiszakeszi kollégiumról, mely létesítmény közössége fantasztikus szeretettel fogadta be és egyúttal önállóvá is tette. A Színművészeti Főiskola négy esztendeje pedig élete egyik legszebb időszakának számított. Ezzel együtt nem jelentett sétagaloppot, például abban az időben fél évente szakmai rosta bizottság döntött arról, hogy a növendék folytathatja-e tanulmányait.

– Osztályunkban tizennégyen kezdtünk és tizenegyen végeztünk – érzékeltette azt, hogy valóban nem mindenki számára volt az út kikövezve. – Mindig volt bennem egy nagy félelem: ha a bizottság tehetségtelennek tart és eltanácsol, azt hogyan fogom én otthon megmagyarázni

Ez a veszély azonban nem fenyegette az akkor ifjú főiskolást, aki 1981-ben vehette át diplomáját. A közönség alapvetően a Magyar Televízióban 1987-től 1999-ig vetített, Szomszédok című sorozatból ismerte meg személyét.

– De hála Istennek, a mi generációnk még nagyon sok televíziós filmben szerepelt – mutatott rá. – Akkor még nagyobb szükség volt a színészekre, ma már azért főleg a sorozatokban nem nagyon lehet eldönteni, hogy ki professzionális és ki nem az. Az én időmben minimális elvárás volt, hogy valaki színészként lépjen a kamera elé.

A Léleképítő vendége Wass Albert versével, a Bujdosó imája című költeménnyel köszönt el a hálás közönségtől. A sorozat újabb állomásaként december 5-én, hétfőn 18 órai kezdettel dr. Csath Magdolna közgazdász, kutató professzor tart előadást.