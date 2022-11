A javítási költségek emelkedését okozó tényezőkről csak név nélkül voltak hajlandók nyilatkozni a megkérdezett műhelyeknél. Ezek között a legfontosabb, hogy az elektromos energia nagyon megdrágult, a korábbinak nyolcszorosa lett. Az egyik szerviz tulajdonosa azt mondta, hogy az októberi számlát még nem kapták meg, így nincsen konkrét adatuk a rendszerhasználati díj összegéről. Ez számukra egy bizonytalansági tényező, és tartanak is tőle.

– Miközben saját dolgozóinknál is szükség lenne bérfejlesztésre, könnyen lehet, hogy azt elviszi a rezsi. Az autójavítás nem olyan tevékenység, amelyben könnyű lenne például a vizsgasoron spórolni. Ráadásul a drágulást a munkadíjba sem lehet teljes mértékben beépíteni – fogalmazott az egyik szerelőműhely tulajdonosa.

A cégvezető sorolta is tovább a gondokat: az alkatrészárak is megemelkedtek, s nem is mindig szállítják azokat időben. Ez akkor tud költséges lenni, ha a már szétszerelt jármű az emelőn foglalja a helyet. Természetesen az elöregedő járműpark is problémát jelent. Az adott szituációban megint csak a feketén dolgozó sufnik, vagy garázsszervizek járnak jól, hiszen például adót ők eddig sem fizettek. Vélhetően kevesebb, áramot fogyasztó szerszámmal is dolgoznak.

– Furi, hogy nekik mindig könnyebb – összegezte a helyzetet az egyik, műszaki vizsgáztatást is végző műhely vezetője.

Több autószerviztől kapott válasz alapján úgy tűnik, hogy egy-két hetet kell várni a meghibásodott gépkocsik javítására. Valamennyiüknek van egy kialakult ügyfélkörük, akikkel igyekeznek úgy bánni, hogy ne terhelődjön rájuk száz százalékban a drágulás. Egyikük úgy fogalmazott, hogy észnél kell lenniük. Szerviz munkadíjat legtöbb helyen még nem emeltek, s kifinomult gyakorlatuk van a differenciált költségmegállapításra.

– A drágább autó tulajdonosa a vásárláskor a jármű jövőbeni fenntartási költségeit, beleértve a javítást is, nyilván a kocsija értékéhez kalkulálta – fogalmazott egyikük, aki hozzátette: a flottapartnereknek pedig, akikkel szerződésben állnak, nem is számolhatnak más munkadíjat, mint amit a megállapodásukban előre rögzítettek.

Tolnában lassuló ütemben bővült a közúti gépjárművek számának növekedése

A KSH nyilvánosan elérhető adatai szerint Tolnában az elmúlt években lassult a közúti gépjárművek számának növekedése. Az adatbázis alapján 2018 végén 83 297, 2019 végén 86 663 ilyen jármű volt a megyében. Vagyis egy év alatt háromezerháromszáznál is többel gyarapodott a számuk. Bár 2020 végére tovább nőtt 89 ezerre a megyében lévő közúti gépjárművek száma, a mintegy kétezernégyszáz darabszámos növekedés már csak a bő kétharmada az egy évvel korábbinak. Az ezt követő évben – tehát 2021 végére – noha közel 91 ezerre gyarapodott az iménti kategóriába tartozó járművek száma, ez a nem egészen kétezer darabos bővülés újabb húsz százalékos mérséklődést jelentett a növekedés bővülésében a korábbihoz mérten.