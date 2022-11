Mint ismert, többletkedvezményt vehetnek igénybe azok a többgenerációs családi házak, ahol a több külön lakás gázfogyasztását egy gázóra méri. Ahány, a kritériumoknak megfelelő lakrész van az ingatlanban, annyiszor jár az igénylőnek a havi száznegyvennégy köbméter rezsicsökkentett árú gáz, de egy ingatlan esetén legfeljebb négy lakás után. A tulajdonosnak kell kérelmezni, hogy a jegyző adjon ki egy igazolást arról, hogy hány "lakás rendeltetési egység" található az ingatlanban

Paks önkormányzata arról tájékoztatta lapunkat, hogy a gázfűtési, többgenerációs rezsikedvezménnyel kapcsolatban eddig több mint száz eljárást folytattak le a hatósági osztályon. A hatósági bizonyítvány kiadását a kérelmek tizenhárom százalékában kellett megtagadniuk azért, mert az ingatlanban lévő egységek, lakrészek nem elégítették ki az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) 105. paragrafusában előírt feltételeket. Többen félreértették a jogszabály „többgenerációs családi házak” megnevezését, mert azokban az ingatlanokban is több generáció, két vagy több család él együtt, amelyekben nem volt meg az önálló bejárat vagy lakásonként egy-egy konyha. Ebben a tárgyban folyamatos a kérelmek befogadása.

Dombóvár önkormányzatától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy hozzájuk eddig kilencvenkilenc igény érkezett, ebből kilencvenhatot bíráltak el. Az igények közül volt, amit elutasítottak, volt, amire kiadták a hatósági bizonyítványt. Folyamatosan érkeznek hozzájuk a kérelmek, amelyeket addig lehet benyújtani, amíg azt a jogszabály lehetővé teszi. Kistelepüléseken persze kevésbé jellemző az ilyen igény. Megtudtuk például, hogy a többgenerációs családi házak rezsikedvezményével kapcsolatban egyetlen kérelem sem érkezett Tolnanémedibe, vagy Szakadát településre sem, ezekben a falvakban a lakosok közül legtöbben fával tüzelnek.

A szolgáltatóhoz is érkeznek az igénylések

A többgenerációs családi házak többletkedvezményével kapcsolatos részletekre Szekszárdon a szolgáltató bejárati ajtaján is rábukkantunk. Röviden összefoglalva, aszerint az igényléshez két dokumentum szükséges. A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a többgenerációs családi házban (fogyasztói közösségnél), több külön lakás fogyasztását méri egy gázóra. Szükséges még letölthető nyomtatványon nyilatkozni a földgáz-többletkedvezmény igénybevételéhez. Az igénylést akár -emailen is be lehet nyújtani. Lapunk érdeklődött a szolgáltatóknál sorban álló emberektől, legtöbbjük félve beszélt az igénylésről, többen azt mondták, hogy nem is hallottak még erről a lehetőségről, voltak, akik nem is mutattak érdeklődést a többletkedvezmény iránt. Megtudtuk azonban, hogy a megyeszékhelyen a szolgáltatóhoz rendszeresen érkeznek ebben az ügyben a már kiállított hatósági bizonyítványokkal.

Az embereket minden megoldás érdekli, hogy ne fagyjanak meg télen

