Amint kedden már hírt adtunk róla, az elmúlt hétvégétől mostanáig mérgezésre utaló jelekkel egymás után több háziállat, összesen hat kutya és két macska pusztult el a faluban. A párhuzamos esetekre tavasszal figyeltek fel elsőként a tulajdonosok, amikor a feljelentés megtételét követően kiderült, hogy néhány egymást követő napon több gazdának is azonos módon hunytak el a háziállatai.

– Nálunk eddig csak kinti állatok éltek, cica és kutya. Márciusban egy vasárnap, ebéd után, amikor kimentünk a kertbe, akkor fedeztük fel a gyerekekkel, hogy két kutyánk már nem él. Gyorsan kiderült, hogy az utcában ezekben a napokban több háznál is hasonló eset történt, ahol kutyák és macskák pusztultak el – mondta a Medinán élő Katharina Kellig. A többi „károsulttal" történt beszélgetések során döbbentek rá, hogy már korábban, az előző év végén is történtek hasonló ügyek, gyakorlatilag minden háznál, ám akkor senki sem gyanakodott szándékosságra, ezért nem is kötötték össze az egyes eseteket.

– A tavaszi feljelentést követően megvizsgálták az elhunyt állatok tetemét és kiderült, hogy valamennyi mérgezést fagyálló okozta. Több hónap után a rendőrség azonban arról értesítette az érintetteket, hogy lezárta az ügyeket, mivel nem találta bizonyítottnak az emberi cselekményt. Fagyálló ugyanis szinte minden háztartásban akad. Most pedig újra kezdődött a mérgezés – mondta elkeseredetten a hölgy, akit a mai napig megvisel két kutyája elvesztése, olyannyira, hogy a tavaszi eseményeket felidézve újra megkönnyezte a történteket.

Megtudtuk, hogy egy mérgezett kutya szerencsésen megúszta a legutóbbi alkalommal, mert gazdája időben felfedezte, hogy hányni kezdett és orvoshoz sietett vele. Amikor a mérgezett anyag távozott, a gazda észrevette, hogy az párizsi volt, már pedig ő kizárólag speciális táppal etette a kutyát.

Katharina szerint aki ezt a bűnt elkövette, nem lehet teljesen egészséges ember (Fotó: M. D.)

Valószínűsíthetően tehát, hogy az elkövető fagyállóval mérgezett párizsit dob be a házak udvarára, amelyet elfogyasztva azután nagy számban pusztulnak el az állatok. A szándékosság Katharina szerint abból is látszik, hogy minden alkalommal másik, de egy-egy teljes utcaszakasz érintett a mérgezésben. Ezúttal egy kóbor kutya is az áldozatok között van, amely vélhetően az érintett utcarészen evett a mérgezett csemegéből, de kicsit odébb esett össze és pusztult el többek szeme láttára.

A medinai hölgy szerint sokan nem merik feljelenteni az elkövetőt, mert félnek. Féltik életben maradt állataikat, gyermekeiket, unokáikat, hiszen aki ezt a bűnt elkövette, ahogy fogalmaz, nem lehet teljesen egészséges ember. – A mérgezett párizsit akár egy kisgyerek is a szájába veheti, ijesztő, hogy akár tragédia is történhet emiatt – véli a családanya, aki kisgyermeke miatt különösen át tudja érezni a helyzetet.

Ennek ellenére azt javasolja, mindenképpen tegyenek feljelentést az érintettek, és nagyon fontos, hogy az állat tetemét vizsgáltassák meg, anélkül ugyanis nem bizonyítható a cselekmény. – Szomorú, de az emberek bizalmatlanná váltak emiatt egymással, bizonytalanul fürkészik a másikat, találgatva, hogy ki lehet az elkövető, és ez a legrosszabb – tette hozzá. Mint mondta, ezért is reméli, hogy mielőbb sikerül megtalálni a medinai „rémet".