A honatya meghívására kedden Szekszárdra és a környező településekre látogatott Móring József Attila. A Dél-Dunántúli Régió fejlődéséért felelős kormánybiztos és Horváth István a települések vezetőivel a helyszíneken beszélték át a fejlesztési koncepcióikat, amelyekben nagy hangsúlyt kapott az egészségügy bővítése, korszerűsítése, a vízrendezés, vízgazdálkodás és a térség infrastrukturális fejlesztése is. A Bogyiszlón tartott sajtótájékoztatón Móring József Attila hangsúlyozta: Szekszárdon fontos a kórházban egy új szülészet és rendelőintézet felépítése. Ez nemcsak a megyeszékhely, sőt nem is a csak a megye érdeke, hiszen a szülészetet a szomszédos régiókból is igénybe veszik.

Erről a fejlesztésről egyeztetett a kormánybiztos és a képviselő a Balassa János Kórház főigazgatójával, dr. Németh Csabával. A konzultáció után az új szülészet-nőgyógyászati tömb megépítésének határidejét 2026-ban jelölték ki.

Mint azt korábban megírtuk, a múlt héten Szekszárdon járt Lázár János. Az építési és beruházási miniszter látogatása során felkereste a megyei kórházat is, ahol dr. Németh Csabával az egészségügy fejlesztéséről tanácskozott. Többek között tárgyaltak arról, hogy megkezdődik a kórház új szülészeti osztályának építése.