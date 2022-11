Közmeghallgatáson adott összegzést az elmúlt időszakban elért eredményekről Mórágy polgármestere. Glöckner Henrik a kultúrházban tartott fórumon emellett felvázolta azokat a terveket is, melyek a közeljövőben várnak megvalósításra.

Ezeket tekintve fő helyen említette a kultúrház fejlesztésének második ütemét, ami az udvar, valamint az udvar felőli homlokzat felújítását tenné lehetővé. A község vezetője megjegyezte: a létesítmény átfogó, teljes rendbehozatala, ami voltaképpen egy folyamat lezárása, önmagán túlmutató jelentéssel bírna. Hiszen egyrészt egy korszerű, a közösségi és családi, hivatalos és magánjellegű rendezvényeknek egyaránt otthont adó intézmény fogadhatná a közönséget. Másrészt Mórágy központja olyan, méltó környezettel rendelkezne, mely a település arculatát is előnyösen formálná.

Mórágy határát vadregényes erdőség övezi, ez irigylésre méltó adottság. Ám az itteni fakitermelés, kiváltképp rossz idő esetén, rengeteg sárral teríti be a községet. Ez azért van, mert a gépjárművek a még földutas Szabadság utcán haladnak keresztül. A sár behordást megelőzendő, mintegy százötven méteres szakaszt kellene szilárd burkolattal ellátni. Ez az aszfaltozás is szerepel a mielőbb megvalósítandó célkitűzések között. A tennivalók listáját tekintve ugyancsak a sor elején található a záportározó zsiliprendszerének megjavítása. Ez – mármint a vízszint megemelése, stabilizálása – szintén fontos úgy természetkörnyezeti, mint turisztikai szempontból.

A község árkai már zömében szilárd burkolatú mederben vezetik a csapadékvizet. Ám miután lassú víz partot mos, sőt, a betont is kikezdi, a repedezett árkokra ráférne egy szó szerint hézagpótló karbantartás. Ez elsőre látszólag egyszerűnek tűnik, ám a valóságban nem könnyű és sajnos költséges, ugyanakkor nem megtakarítható munka – tette hozzá a polgármester. S ha már szó esett a repedezett árkokról, ez a gond sajnos egyes járdáknál, utaknál is fellelhető. Ezen a téren is szükség van mielőbbi megoldásra, a tennivaló ugyancsak szerepel az előjegyzésben.

Az energia árak jelentős emelkedése Mórágyon is megkövetelt néhány nem igazán népszerű, ám kényszerű intézkedést. A korábban egyébként nyereséges Gránit fogadó a téli időszakban bezárja kapuját. Az önkormányzati tulajdonú szálláshely az áremelkedés mértékével már nem tud lépést tartani. A kultúrház és a könyvtár majdnem hasonló sorsra jut, ám itt azért van egy kiskapu, ami valamelyest megnyugtathatja az olvasás elkötelezett híveit. Előzetes egyeztetés révén ugyanis van és lesz is egyéni lehetőség kötetek kölcsönzésére, sőt, még kutatásra is. Az önkormányzat ugyancsak nadrágszíj összehúzásra kényszerült, a hivatal munkatársai péntekenként home office módban, azaz otthonukból dolgoznak, intéznek ügyeket.

Glöckner Henrik hangsúlyozta, hogy alapvetően a fűtésre használt földgáz ára okoz kivédhetetlen és komoly terhet, a villamosenergia ellátás, köszönhetően a helyi napelemes beruházásoknak is, nem terheli meg lényegesen a községi kasszát. A polgármester a közmeghallgatáson mindenkit – értelemszerűen minden mórágyi lakost – takarékoskodásra hívott fel. Mert mint lapunknak elmondta, inkább előbb, mint utóbb a lakosság is szembesül azzal a megemelkedett számlával, ami az önkormányzatokhoz már megérkezett.