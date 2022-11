Miként augusztus közepén lapunk is tájékoztatott róla, a Magyar Falu Program 40 millió forintos támogatásának segítségével útfelújítások és -építések kezdődtek Györkönyben, amelyek a tervek szerint még ősz végéig befejeződhetnek. Ezáltal egyre jobb minőségűvé válik a település úthálózata – fogalmazott akkor Braun Zoltán a település vezetője.

A legfrissebb hírek szerint jó ütemben zajlik az utak korszerűsítése Györkönyben, új aszfaltot kapott az Újváros és a Fő utca egy szakasza, a Petőfi utcában pedig új útszakasz épül. A munkálatok jelenleg is zajlanak – derült ki a település közösségi oldaláról, ahol az építkezéssel kapcsolatos kellemetlenségek miatt az ott élők megértését kérték.

Az útfelújításokkal és -építésekkel párhuzamosan a szennyvízhálózat kiépítése is megkezdődött, amellyel a györkönyiek többévtizedes óhaja valósul meg. A korábbi terveknek megfelelően a szennyvízberuházás lezárultával szeretnék a kisebb, szűkebb utcák burkolatát is felújítani – erősítette meg Braun Zoltán.

A polgármester elmondta, hogy zajlik a csapadékvíz-elvezetés megoldásának és a Györkönyt Pakssal és Pusztahencsével összekötő kerékpárút kiépítésének tervezése is. Megtudtuk, a további elképzelések között három új györkönyi útszakasz kialakítása szerepel, amelyeknek tervei már el is készültek. Új utcákat alakítanak ki a rendezési tervnek megfelelően a település nyugati oldalán, valamint egyet-egyet a Hegy és a Szőlő utca folytatásaként is.

Elkészültek a Pincehegy Május terének rekonstrukciós tervei is, ahol kalandparkot, játszóteret, grillezőhelyet alakítanak ki, de megújul majd a korábbi színpad is. A Pincehegyen egy macskaköves körsétányt is ki szeretnének alakítani, amelynek tervei már szintén rendelkezésre állnak. – Jelenleg felkészülés zajlik az előttünk álló munkákra, szeretnénk kész tervekkel rendelkezni akkorra, mire újra visszaáll a rend – mondta az energiaválság utáni időkre célozva a polgármester.