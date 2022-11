Facsemeték az embercsemetéknek. Így is össze lehetne foglalni a tolnai Babaliget- projekt lényegét. Amelynek kezdeményezője a nemrégiben az önkormányzat berkein belül megalakult Tolna és Mözs Virágosításáért Munkacsoport volt. A dolog lényege, hogy a tolnai és a mözsi újszülöttek, ha szüleik igénylik, „nevükre vehetnek” egy frissen ültetett facsemetét, amelyet aztán a sajátjuknak érezve remélhetőleg folyamatosan gondoznak majd, erősítve bennük a fák, ezzel együtt a szűkebb és tágabb környezet szeretetét, védelmének fontosságát.

– A fa maga az élet – fogalmazott szombaton délelőtt, a szomorkás időben rendezett, de vidám hangulatú – zsíros és lekváros kenyérrel, illetve némi borral, üdítővel fűszerezett – faültetés kezdetén Herczig Lászlóné önkormányzati képviselő, a munkacsoport vezetője. Érdeklődésünkre elmondta: internetes közösségi oldalon, a védőnők bevonásával hirdették meg az akciót azon családok körében, amelyeknek 2021-ben, illetve 2022-ben született babájuk. A lehetőséggel egyelőre 21 család élt, összesen 22 kisgyermeknek lett most, első körben „saját fája” a Babaligetben.

A tolnai Tóth család két hónapos Mira nevű kislánya is fatulajdonos lett szombaton délelőtt. Szülei elmondták: nagyon jónak tartják a kezdeményezést. Ők korábban, Mira bátyja, Róbert születése után is ültettek otthon saját fát a kisfiúnak, akinek most már egy ezüstfenyője és almafája is van. A környezetmérnök édesanya hozzátette: neki természetesen hivatásából adódóan is szívügye a fák, a környezet védelme.