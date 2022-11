Az erdélyi vendégek a Szekszárdi Garay János Gimnázium meghívásának eleget téve érkeztek két nap erejéig a partneriskolába.

– Közel harminc éves kapcsolatot ápolunk – mondta el lapunknak Heilmann Józsefné, a gimnázium igazgatója. – Együttműködések mára igen szerteágazó, számos területet ölel fel. A látogatás célja, hogy a járványveszély elhárultával kijelöljük a partnerség további lehetőségeit.

A líceumi delegációt Schuller Hajnal igazgató, Szilágyi Judit igazgatóhelyettes, dr. Kiss Annamária biológia szakos tanár, Zágoni Melinda magyar szakos tanár és Miklós György hitoktató alkotja.

– A Tehetségnapok rendezvénysorozatára kaptunk meghívást – adott tájékoztatást Schuller Hajnal. – Biztosak vagyunk abban, hogy a látottakból nyert tapasztalatainkat saját iskolánkban is kamatoztathatjuk. Már fel is merült lehetőségként, hogy tudományágak szerint is útjára indítunk cserediák kapcsolatokat.

Ezzel is szolgálnánk azt a tehetség ápolást, ami líceumunk sajátja. Fő erősségünk a matematika valamint az informatika, biológia és kémia. Emellett van multimédiás osztályunk is. Iskolánk Kolozsvár belvárosában található, több mint ezer diákunk van. Intézményünk magas színvonaláról ismert, ugyanúgy, mint a Szekszárdi Garay János Gimnázium.