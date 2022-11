– Idén először kialakítottunk egy mesesarkot is, ahová a gyerekek is elhozhatták az otthon készített házakat. Ez főként az általános iskolásoknak és ovisoknak szólt. Ők hétfőn, kedden, szerdán jöhettek mézeskalácsot díszíteni. A három délelőtt folyamán összesen tizenhét csoport fordult meg nálunk.

Nagy sikere volt a mesesaroknak

A tárlaton nemcsak a települések ikonikus épületei, de címerek is láthatók. Idén a mesesaroknak hála a helyi gyerekek is kipróbálhatták a mézeskalács készítést, ki is állíthatták a műveiket és meg is kóstolhatták őket. Az elnökasszony elmondta a tárlat végén mindenki visszakapja a saját művét. A kiállítást Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Elnöke nyitotta meg - december kilencedikéig minden nap délután kettő és öt óra között látogatható a hét minden napján. Egyéb esetben bejelentkezés szükséges.