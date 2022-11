November elején, közepén a megyében már mindenhol befejezték a lehalászást. Már akkor jelezték a termelők, hogy jóval kevesebb halra lehet számítani, mint az elmúlt években. A csapadék hiánya miatt nem úgy nőttek a halak, ahogy az várható volt. A kisebb mennyiség miatt a felvásárlási árak is emelkedtek, ami eleve befolyásolja a bolti árakat.

Tolna megyében a halfogyasztás jóval magasabb az országos átlagnál, Szekszárd és Tolna az élmezőnyben foglal helyet. Ez nem meglepő, hiszen a Sárközben mindig is halászó népek éltek. Ősi joguk volt hozzá, hogy a kifogott halat el is fogyaszthassák. Az egy főre jutó halfogyasztás megyénkben elérte a 8 kilogrammot 2020-ban, ami közel egykilós növekedést jelent az azt megelőző két évhez képest.

A megye legnagyobb haltermelője és kereskedője is egyben Czikk László, aki a hazai forgalom jelentős százalékát fedi le, és több száz üzleti partnerrel dolgozik nap mint nap. – Több mint száz horgász egyesületet, számtalan viszonteladót, üzleteket, halászcsárdákat és a saját üzleteinket szolgáljuk ki, illetve a román és a lengyel piacra is szállítunk, elsősorban pontyot – mondta Czikk László, aki a saját halastavaiban nevelkedett uszonyosok mellett más haltermelőktől is vásárol alapanyagot. Karácsony előtt a legtöbb megyei vásárló az ő üzleteinek egyikében vásárol majd. Idén biztosan így lesz majd, hiszen úgy tűnik, itt a legolcsóbb a hal.