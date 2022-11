A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője szintén idézettel kezdte köszöntőjét. „Összeültünk itt társadalmi, vallási, nemzetiségi, pártpolitikai különbség nélkül és egybeforrasztva legdrágább közös kincsünk, a hazaszeretet által. A mi szíveinken át s a mi ajkunk közvetítésével az egész magyar nemzet ad itt hálát az egek urának az isteni gondviselés iránt azért, hogy egy ezredéven át tartotta fenn ezt a hazát.” Perczel Dezső korábbi országgyűlési képviselő, házelnök, belügyminisztertől származik az idézet, aki – a Nemzeti Sírkert részeként – szintén a bonyhádi Kálvária-dombon nyugszik.

Potápi Árpád János is a köszönet hangján szólt, elsőként Gulyás Gergely támogató segítségét kiemelve. Elmondta, hogy nem először számíthattak rá a bonyhádiak, hiszen 2021. szeptember 26-án avathatták fel azt a majosi közösségi házhat, amelynek felújításához ugyancsak a miniszter nyújtott támogatást. – Akkor és most is jó cél érdekében tette mindezt, hiszen a mellettünk látható sírkápolna a magyar műemléktár és Bonyhád értéke – tért rá az Ermel-Vojnits Mauzóleummal kapcsolatos felújításra az államtitkár. Elmondta, hogy a neogótikus sírkápolna 1905-1907 között épült. Az az Ermel-Vojnits Erzsébet nyugszik benne, aki a bácskai nemes bajsai Vojnits Barnabás és a bonyhádi Perczel Etelka, az ifjú Vörösmarty Mihály egykori múzsájának gyermekeként Szabadkán látta meg a napvilágot. Az építményt 230 négyzetméter belső díszítőfestés, 16 ólomüveg ablak, továbbá új vörösréz tetőfedés ékesíti.

Az építés idején a térbe függesztett mécses, az oltár, valamint a teljes pirogránit homlokzatburkolat egyaránt a pécsi Zsolnay gyár terméke volt, így 115 évvel később is e nagy múltú vállalat segítette a munkákat. A restaurált stallumok és a tölgy ajtó újra méltó díszei a belső térnek. Az épület felújításával párhuzamosan a környező Perczel családi síremlékek és a természeti környezet is megújulhatott. – Örülök, hogy nem csak Bonyhádon, hanem szerte a Kárpát-medencében megújulnak szakrális helyeink, nemzeti értékeink, az Ermel-Vojnits Mauzóleumhoz hasonló sírkápolnák – adott kitekintést Potápi Árpád János, megjegyezve: Bonyhád újkori története szorosan összefonódott a Perczel családéval.

Ezt az örökségét, szellemiségét viszi tovább a bonyhádi középiskola is. – Ezúton is köszönöm az intézmény mindenkori vezetőinek, dolgozóinak – kiemelten Bischof Tamás tanár úrnak és valamennyi tanítványának –, hogy az önkormányzat mellett, a Perczel-sírok gondozásával ők is szívükön viselik, hogy Bonyhád méltó legyen a „Perczelek városa” címhez – mondta az államtitkár. – Emlékezni és ünnepelni jöttünk. Emlékezni a múltra és ünnepelni azt, hogy egy fontos darabja méltó módon születhetett újjá – ezt már Gulyás Gergely hangsúlyozta beszédében. A Miniszterelnökséget vezető miniszter többek között arról szólt, hogy a Perczelek tudtak építkezni.

Tiszteletre méltó családot alkottak, amely nemzedékről nemzedékre továbbadta mindazokat az értékeket, amelyeket lelkiekben, szellemiségben és anyagiakban egyaránt megteremtettek. – A nehéz idők mutatják meg igazán, hogy kik is vagyunk valójában! Bonyhád őrzi a múltját, és mindazokat a közösségeket is, amelyek valamilyen formában a történelem során ide kapcsolódtak – fűzte hozzá Gulyás Gergely. Aki ezt követően úgy fogalmazott: „a kormány munkájának szíve közepe a vidék megújítása. A Magyar Falu és a Modern Város Program már eddig is sok évtizedes elmaradást pótolt: utak, hidak, járdák, iskolák, óvodák jöttek létre és újultak meg, és még oly’ sok minden.

De ugyanilyen fontos, hogy sok száz templom is megújult az elmúlt időszakban a Kárpát-medencében. A vár- és kastélyprogramban pedig bús düledékekből lett újra a múlt időket méltó módon megőrző és bemutató, a környék turisztikájába is beilleszthető, bámulatra méltó építmény. Az a 200 millió forint, amit ennek a sírkápolnának és környezetének a megújítására fordítottunk, egyszerre tiszteleg Bonyhád múltja, a Perczel család és Ermel-Vojnits Erzsébet emléke előtt. Egyszerre mutatja meg a régi idők mestereinek és művészeinek lefegyverző tudását.

És egyszerre lesz helyszíne a lelki életnek, valamint a múlt értékeit bemutató turizmusnak is – világított rá Gulyás Gergely, megjegyezve, Potápi Árpád János sokat tett a térségért, és elismerés illeti, hogy ehhez a beruházáshoz is hozzájárult. A program zárásaként a Perczel Miklós Nemzetőr Bandérium tagjait helyezték el az emlékezés koszorúját Perczel Mór honvédtábornok sírhelyénél, majd Felföldi László pécsi megyéspüspök megáldotta a kápolnát, végül a jelenlévők a szózat eléneklése után megtekintették a megújult mauzóleumot.