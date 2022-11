Az influenza elleni oltóanyagok már ott vannak a háziorvosi praxisokban, a foglalkozásegészségügyi orvosoknál, tehát már a lakosok rendelkezésére áll a vakcina. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint az influenza elleni védőoltások elsődleges célja az egyéni védelem kialakítása, így különösen ajánlott azok számára, akiknél az influenza-fertőzés vagy az ahhoz társuló szövődmények nagy kockázatot jelentenek.

Szekszárd 2. számú felnőtt háziorvosi körzetéből azt a tájékoztatást kaptuk, hogy már náluk is folyamatosan adják be az influenza elleni oltást. Hetente két napot, a hétfőt és a szerdát jelölték ki, amikor délután három és négy óra között csak az oltások beadása történik. Ismertették, hogy általában azok kérik az oltást, akik minden évben oltatják magukat influenza ellen. Akár még januárban is lehet menni, érdemes oltatni. Az oltás beadása után a védettség körülbelül két hét múlva alakul ki.

Pakson, az V. számú háziorvosi körzetben elmondták, hogy ők két helyiségben dolgoznak, az egyikben a szakrendelést tartják, a másikban az adminisztrációt és az influenza elleni oltásokat végzik. A páciens az érkezése, a kérése után néhány perccel később meg is kaphatja az oltást. Egy körülbelül kétezerháromszáz lelkes körzetről van szó, amelyből eddig kilencven pácienst oltottak be influenza ellen. Náluk is jellemző: ritka, hogy valaki újonnan kérni az oltást, inkább azok oltatják magukat, akik ezt minden évben igénylik. Október tizenhetedikétől oltják folyamatosan az embereket, akik közül többen a tévéből értesülnek arról, hogy van ilyen lehetőség.

Dombóváron az I. számú háziorvosi körzetben november eleje óta oltanak. Ezerkétszáz páciensből eddig körülbelül hatvanan kérték az influenza elleni oltást. A páciensek rendelési időben már meg is kaphatják a védőoltotást, ha ezt igénylik.

Vannak, akiknek javasolt a védőoltás

Az influenza vírusa rendkívül változékony, időről időre módosul. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ismertette, hogy fokozottan veszélyeztetettek közé tartoznak – egészségi állapotuktól függetlenül – a hatvan éven felüliek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők. Számukra igencsak javasolt a védőoltás, ugyanúgy, ahogy az egészségügyi és a szociális intézményben dolgozóknak, és a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak is.