Ez volt a fő kiváltó oka annak a demonstrációnak, ami csütörtökön délután öt órától zajlott le a megyeszékhelyen. A résztvevők a Széchenyi utca mentén élőláncot alkottak, majd a Béla király téren tartott gyűlésre vonultak. Csibi-Ulrik Dóra szervező, a szekszárdi Gyakorló Általános Iskola pedagógusa lapunknak elmondta, hogy Győr, Pécs és Szeged városokkal egy időben tartották megmozdulásukat, melynek keretében elhangzott a sajtóból ismert, oktatásra vonatkozó, kilenc pontos követelés is.

Fotós: Makovics Kornél

– Ezekkel mi is teljes mértékben egyetértünk – hangsúlyozta Csibi-Ulrik Dóra. – Hadd emeljem ki, hogy a Gyakorló Általános Iskolából is sokan kifejezték egyetértésüket, kiállva nemcsak saját jogaikért, hanem a gyermekek és a szülők jogaiért is. Ez azért is fontos, mert a szülők támogatása nélkül sokkal nehezebb helyzetben lennénk. Azt már önmagában eredménynek könyvelhetjük el, hogy itt vagyunk, és egységesen gondolkodunk. Ettől még nagyobb siker az lenne, ha a pontok legalább ötven százaléka teljesülne.

A szervezői felhívásban az is szerepelt, hogy az utcát és a teret a demonstrálók tisztán hagyják maguk után, mindenki mellőzze a pártpolitikai megnyilvánulásokat és a résztvevők legyenek békések.