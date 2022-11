Süli János országgyűlési képviselő szerint az önkormányzati épületek korszerűsítése több szempontból is fontos volt mindkét település életében. Egyrészt érdemben egyiken sem történtek felújítások már hosszú évtizedek óta, márpedig a hivatalépületek az érintett településeken az ügyintézés legfontosabb terei.

Emellett a jelenlegi energiválság idején kiemelten fontossá vált a középületek fűtésének energiahatékonysága, ráadásul a polgármesteri hivatal mindkét helyen a fő utcán, központi részen található, amely a külső-belső felújítással a településképet is megszépíti – mondta az átadást követően, hozzátéve, természetesen egy óvodaépületnél sem mindegy, milyen környezetben tartózkodnak a gyermekek. Mint jelezte, van még néhány település, ahol ráférne a korszerűsítés a középületekre, közösségi terekre, a tervek szerint ezekkel folytatódnak majd a felújítások.

Pincehely

A pincehelyi óvoda a Magyar Falu program ötven millió forintos pályázati támogatásából hőszigetelve lett, újra cserélték a nyílászáróit és tetőzetét, utóbbira napelemek kerültek fel, amely segít a megújuló energia hasznosításában. Egy külön pályázatból a két csoportszoba padlóját újították fel. Az önkormányzati hivatal ugyancsak a Magyar Falu program segítségével újult meg az óvodával megegyező módon és összegből.

Pincehelyi óvoda átadás

Forrás: Süli János Facebook oldala

Új tetőzet és napelemek kerültek az épületre, amelyet kívül-belül lefestettek, a teljes épület víz-és hőszigetelést kapott alulról és újra burkolták. – Az óvodafelújítás kiemelt beruházás volt a község életében, hiszen elsődleges szempont számunkra, hogy a gyermekek megfelelő környezetben fejlődjenek. Az eredetileg csendőrkaszárnyának épült ház tetőzete, külső homlokzata is rossz állapotban volt, muszáj volt teljesen modernizálni – hangsúlyozta Piringer József, Pincehely polgármestere az átadáskor.

Kisszékely

Mostanra az önkormányzati és az egykori óvoda épülete szépült meg Kisszékelyben. Utóbbi az óvoda megszűnése óta szociális helyiségként üzemel, a tervek szerint a könyvtár melletti építményt kulturális funkciókra használnák a jövőben – mondta az átadó ünnepséget követően Pajor Ágnes. Kisszékely polgármesterétől megtudtuk, a két épület energetikai korszerűsítése, szigetelése, nyílászáró cseréje és a fűtéskorszerűsítése a Településfejlesztési Operatív Programból valósult meg mintegy 60 millió forintból.

Kisszékelyi átadás

Forrás: Süli János Facebook oldala

A hivatali épületben, mivel ott hőszivattyús rendszert alakítottak ki, a tetőre napelemes rendszer került. A tetőfelújítást és a villamoshálózat megújítását külön pályázatból, a Magyar Falu Program mintegy 30 millió forintostámogatásából sikerült fedezni, amelyből burkolatcserére és bútorvásárlásra is jutott. Mindkét épület akadálymentesítése is megtörtént: a bejáratokat a mozgássérültek által könnyen megközelítővé tették és új, ennek a szempontnak is megfelelő parkolókat és az intézményekben vizesblokkokat alakítottak ki.

Az elmúlt évtizedekben Kisszékelyben a polgármesteri hivatal kivételével szinte mindenhol történtek felújítások, mostanra az épület állaga már-már életveszélyessé vált, amely elengedhetetlenné tette a mielőbbi korszerűsítést. Pajor Ágnes szerint fontos szempont volt a hőszigetelés kialakítása is, hiszen ez jelentősen csökkentheti a fűtési költségeket.

Forrás: Süli János Facebook oldala

– A polgármesteri hivatal ráadásul többfunkciós épület, a helybéliek ide járnak hivatali ügyeiket intézni, de itt működik az orvosi rendelő is, itt tartanak fogadóórát a különböző szervezetek, ez a hely a központi bázisa a közmunkaprogramoknak is. Így végre kulturált környezetben lehetnek az itt dolgozók és az ügyet intézni érkezők egyaránt – hangsúlyozta a polgármester, akitől megtudtuk, a fejlesztések sora ezzel nem állt le: jelenleg is zajlik a faluközpont járdafelújítása, a zártkerti programban pedig a napokban készült el egy út építése.