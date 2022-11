Meghitt készülődéssel és közös élményekkel hangolódhatnak együtt az ünnepre idén is a Tamásiban élők. November 27. és december 18. között a művelődési központ szervezésében ezúttal is színes közösségi programok várják majd a látogatókat. Minden hétvégén lesz gyertyagyújtás a város óriás adventi koszorúján, helyi művészeti csoportok és általános iskolák adnak adventi műsort, könnyűzenei koncertek, sztárfellépők is érkeznek, és természetesen idén is megszervezik az elmaradhatatlan vásárt, amelyen helyi és környékbeli kézművesek minőségi termékeivel találkozhatnak az ide látogatók, akiket finom ételek és italok is várnak.

Az első adventi hétvégén a Szent Cecília Katolikus Zenekar és a Blumenkranz pedagógus kamarakórus, a második alkalommal a katolikus iskola és a Heimattöne német nemzetiségi kórus, majd a harmadik hétvégén a Pántlika Néptáncegyüttes és az Aranyalma Waldorf iskola ad műsort. A karácsony előtti utolsó hétvégén szombaton és vasárnap is színes műsor várja a kilátogatókat: az első napon a Würtz Iskola után Heincz Gábor Biga és Tom Kontor, majd a következő nap a Tamási Koncert-Fúvószenekar, este pedig Charlie szórakoztatja majd a nagyérdeműt.

Advent alkalmával programokkal készül a paksi önkormányzat és a Csengey Dénes Kulturális Központ is. November 27-től minden vasárnap az intézményben a gyertya gyújtást követően fellépőkkel várják az érdeklődőket. Elsőként a Sisha Cafe Zenekar ad műsort, a következő vasárnap a Dirty Sleepers, az ezt követő kedden este az Iszkiri Zenekar. December 11-én László Boldizsár és Nánási Helga ad koncertet, a negyedik adventi hétvégén pedig Dorogi, Tibes és Oláh Gergő hangolja majd a közönséget az ünnepre. Másnap az Advent a Hargitán színjátékot láthatják az érdeklődők a Zenthe Ferenc Színház előadásában.

– Csütörtöktől vasárnapig adventi udvar és december első napjától koncertek fogadják majd a kulturális központ előtti térre kilátogatókat – tájékoztatott csütörtökön Szabó Péter, Paks polgármestere és Márkus Zalán, a Csengey Dénes Kulturális Központ igazgatója. Itt láthatjuk majd Tábori Emesét és a Berek Brothers-t, a Pro Artis művészeti iskola és a Vetővirág Népzenei Együttes műsorát, Kuna Valit és zenekarát, az Atomerőmű Nyugdíjasklub kórusának fellépését, Kovács Alizt, a város nyugdíjas klubjának kórusát, Gyulai Istvánt, a Paksi Evangélikus Gyülekezet Kórusát és a városi vegyeskart.

Bonyhádon a Völgységi Adventet idén egy alkalommal tartják, december 17-én a Kaszinókertben és a művelődési központban. – Délután három órakor kezdődnek a programjaink. Próbáltunk minden korosztálynak kedvezni. A legkisebbeket szabadtéri játszóparkkal, gyerekkoncerttel, kézművesfoglalkozással, gyerektáncházzal várjuk. A fiatalok kipróbálhatják az e-sportot, de lesznek zenei közreműködők is, és a megszokott vásári forgatag – tájékoztatta lapunkat Juhász Józsa, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ igazgatója.

A művelődési központ igazgatója elmondta, a hagyományos rendezvény összefogással valósul meg, a város vezetése, a művelődési központ, az Angyalhívó Egyesület és a városi könyvtár szervezésében. Két jótékonysági akcióra is felhívta a figyelmünket, a rendezvény napján a helyi könyvtár cipősdoboz akció keretén belül, és az Angyalhívó Egyesület a „ZsákbaAngyal” akciójában fogadja a felajánlásokat, melyet a környékbeli rászoruló családok kapnak meg.

Szekszárdon várhatóan a Babits Mihály Kulturális Központ előtti Szent István téren lesz az adventi vásár. A rendezvényről még folynak a tárgyalások, de a szervezést már megkezdték. Az árusokkal felvették a kapcsolatot, ők jönnének, mondta Berlinger Attila, a kulturális központ igazgatója. A megemelkedett árak miatt még nem lehet tudni, mekkora energiaköltséggel kell számolni, s egyeztetnek arról, hogy ha lesz az ünnep előtt vásár, akkor a civilek műsorai is a Babits előtt legyenek.

Gyönk ad otthont immár a X. "Édes Gyönk" Mézeskalács Kiállítás 2022 elnevezésű rendezvénynek november huszonhetedikén délután két órától a Német Nemzetiségi Egyesület Közösségi Házában. A kiállítást Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke nyitja meg, aki az esemény fővédnöke is. Fellép a Gyönki Szivárvány Óvoda - Regenbogen Kindergarten, a Tolnai Lajos Gimnázium tanulói, a Grüne Wiese tánccsoport és a Nadascher Musikanten. A kiállítás a megnyitó után egészen idén december kilencedikéig látogatható mindennap délután két órától öt óráig, egyéb időpontban szükséges bejelentkezni.

A hagyományoknak megfelelően tartják Simontornyán az adventi hétvégéket, tájékoztatott Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyző. – Évek óta hagyomány a településen, hogy minden adventi hétvégén valamely intézményünk egy kis műsorral készül. Idén a helyi óvoda, az általános iskola, az idősek otthona és a Krammer Ferenc kórus ad előadást, amit vasárnap délutánonként a város központi koszorújánál tekinthetnek meg az érdeklődők.

A jegyző kiemelte, az ünnepségen kívül, a Mindenki karácsonyát is megszervezik. Az önkormányzat ajándékcsomaggal lepi meg a gyerekeket, az időseket, valamint ételt visznek a rászorulóknak.