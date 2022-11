A válaszadók huszonkét százaléka értékelte átlagosan kontármunkának vagy gyengének a nála dolgozó szakemberek munkáját, ami két százalékponttal több, mint egy éve. A felmérés szerint az elégedett megrendelők együttes aránya nem változott.

Sokan keresik megyénkben is az építőipari szakembereket, azonban a tapasztalat azt mutatja, nincs elég belőlük.

– Sajnos egyre kevesebb a szakember, de nemcsak a megyében, hanem országosan is igaz ez. Sokan mennek külföldre, kevesen tanulják a szakmát. A környező megyékből Baranyából és Somogyból is sokan megkerestek már, de hívtak már Budapestre is, mert egyszerűen nem találnak az emberek hidegburkolót. Persze vannak kóklerek, akik sokkal olcsóbban dolgoznak, de a megrendelők rövid időn belül sajnos duplán megfizetik az árát - válaszolta kérdésünkre egy bonyhádi vállalkozó.

Egy olvasónk elmondta, a legnagyobb problémájuk nem a szakemberek munkájával volt, hanem a kommunikáció hiányával és a megbízhatatlansággal.

– Megállapodtunk egy kivitelező céggel a teljes generálra, amiben benne volt a vakolás, burkolás, kőműves munka, gipszkartonozás, tényleg minden. Az aljzatbetont megcsinálta a csapat, azt mondták öt nap múlva jelentkeznek a száradási idő után, azonban már hiába kerestük őket. Időközben a vállalkozó elment nyaralni, majd egy hónappal később közölte, hogy szeptember végén tud hozzánk jönni.

Ezzel a kis mutatvánnyal buktunk másfél hónapot – panaszkodott egy medinai olvasónk. – Három héttel később találtunk új szakembereket, akik elkezdtek dolgozni, de ők mind ismerősök ismerősei voltak. A burkoló, akivel augusztusban szóban megállapodtunk, megígérte, hogy október közepén kezd, de legkésőbb november elején. Október közepén az asztalos felmérte a konyhát, amihez szükség lett volna információra a burkolótól, akit már nem tudtunk utolérni – tette hozzá.

A Mapei Kft. az idén is közzétette az Építőipari Bizalmi Index (ÉBI) kutatását, melyből kiderült, a kontármunka-károsultak aránya országosan huszonegy százalék, azaz a válaszadók egyötöde szenvedett el valamilyen építőipari kontárkárt a tavalyi évben. Ez nyolc százalékpontos csökkenést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest: az építőipar lassulásának köszönhető, hogy csökkent a szakemberek leterheltsége és a megrendelők kiszolgáltatottsága. A közép- és nyugat-magyarországi régiókban emelkedett a kontárok okozta károk összege, míg Budapesten és Kelet-Magyarországon csökkent. Nálunk, a Dél-Dunántúlon magas a kontárok okozta károk átlagos összege.

Elégedett megrendelők is vannak, közülük huszonhárom százalék jónak, harminchat százalék mestermunkának értékelte a nála dolgozók munkáját. Az építtetők azonban összességében borúlátóan látják az ágazat jövőjét. Mindössze a megkérdezettek tizenkét százaléka gondolja azt, hogy jó irányba tart az építőipar, tizenhét százalékuk szerint nem változik az ágazat helyzete. A többiek rosszabbra számítanak, mert a kilátásokat a szakemberhiány, az emelkedő építőanyagárak és a kontármunka együttesen rontják.