– Jövőnk szempontjából kiemelt szerepe van a tudománynak, amelyet érdemes támogatni azért, hogy fejlődjön. A támogatás kicsiben-nagyban is fontos, hiszen az élet számos területén jelen van, tulajdonképp mindenhez csatlakozik – fogalmazott közösségi oldalán Romhányi Károly. Gerjen polgármestere szerint már egészen kicsi korban érdemes a gyermekek érdeklődését felkelteni, hogy fedezzék fel környezetüket, lássák az összefüggéseket, ismerjék meg a tudományágakat, hogy minél könnyebben megtalálják szakmájukat, kiteljesedhessenek hivatásukban. A Magyar Tudomány napján ennek érdekében adott át a gerjeni általános iskola részére egy mikroszkópot csütörtökön az intézmény igazgatójának, Máté Dénesnek.

– A gerjeni általános iskola számára juttatott eszközre akár szimbolikusan is tekinthetünk, hiszen egy mikroszkóppal megfigyelhetjük az egészen apró dolgokat is, megismerhetjük környezetünket, közelebbről szemügyre vehetünk parányi dolgokat. Polgármesteri munkám megkezdésekor egy kistelepülés vezetőjeként megtapasztalhattam mindezt én is: hogy milyen fontos aprólékosan felmérni a község erősségeit, meglátni a lehetőségeket. A megfigyelést követő stratégiaalkotás sem jöhetett volna létre a tudományok által ismert ajánlások nélkül – hangsúlyozta. – Bízom benne, hogy a jeles nap alkalmából átadott eszköz jó szolgálatot tesz a gyermekek oktatása során és bővíti az intézmény amúgy is színvonalas eszköztárát, amelynek köszönhetően tartalmasan bővíthetik ismereteiket a fiatalok – vélekedett.

A Magyar Tudomány Napját 2003 óta ünnepeljük minden év november 3-án, hiszen Széchenyi István 1825-ben ezen a napon ajánlotta fel birtokainak egy évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására.