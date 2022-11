A megnyitót követően a történelmi egyházak képviselői megáldották a helyi borászok idei borait, majd közönségkóstoló és kulturális program kezdődött. Az esten felcsendült a Siller Nótakör dalcsokra, koncertet adott a Medinai Tamburazenekar, majd fellépett Soltész Rezső, végül a Gang Band rock and roll zenekar játszott.

Az ide látogatók nem csak finom nedüket, de többféle, ízletes "libás" ételt is kóstolhattak, az elővételben megrendelt libacomb lakoma mellett a helyszínen libaburgert, libazsíros kenyeret, libatepertős kenyérlángost és libamájas lángost is kóstolhattak. A gyermekeket, felnőtteket emellett a Liba-lakban a Foltozoo, a Hirt présházban pedig két rajzfilmvetítés, a Lúdas Matyi és a Nils Holgerson várta. A kicsik Márton napi totón is kipróbálhatták a tudományukat.