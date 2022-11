Tolácziné Varga Zsuzsanna, a HSZK vezetője elmondta, az utóbbi három évtizedben sok mindent értek el, sok mindenen tudtak változtatni, azonban a jelenlegi helyzet is sok változást hozott és hoz még magával.

– Jelenleg nem a szokásos helyünkön, a Vörösmarty utca ötös szám alatt vagyunk, hanem a Babits Mihály Kulturális Központ kiállító termében működünk az átépítés és költséghatékonyság miatt – emelte ki a HSZK vezetője. Természetesen ez csak ideiglenes állapot, a fűtésszezon végén, körülbelül áprilisban visszaköltöznek.

A munkarendet emiatt két műszakra osztották fel, így a munkatársak fele tud számítógépnél dolgozni délelőtt, a másik fele ebben az idősávban környezettanulmányokat folytat, családlátgatáson van, terepmunkát végez, majd délután váltják egymást a kollégák.

– Nem könnyű a mostani helyzet. Több mint hatvan alkalmazottunk van összesen, közülük több, mint negyven ember munkáját kellett ezen a helyszínen koordinálni, újragondolni. Itt dolgoznak most a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársai, tehát az esetmenedzserek, a pszichológus, a fejlesztőpedagógus, a jogász, az óvodai és iskolai szociális segítők, a tanácsadók, de a családsegítők és más szakemberek is, valamint a Közösségi Pszichiátriai Ellátás szinté itt folyik. Ezenfelül el kell látnunk a szolgáltatásainkat, így itt rendeztük be a kapcsolattartási ügyeletet is. A régi művészkávézóban pedig a szolgálat kapott helyet.

Tolácziné Varga Zsuzsanna 2016 óta a központ vezetője, az intézményt 1992-ben alapították, melynek vezetője egészen 2016-ig Papp Győző volt.

– Családsegítő Központ néven alakult meg az intézmény 1992-ben, és azóta természetesen folyamatosan formálódott. Egyrészt a Szociális törvény és a Gyermekvédelmi törvény módosulása is nagyban hozzájárultak ehhez, másrészt a kihívások is folyamatosan változtak és változnak. Folyamatosan jöttek az újabbnál-újabb szolgáltatások, melyek a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokhoz kapcsolódtak, így bővült az intézmény szakmai repertoárja – hangsúlyozta az intézmény vezetője.

Az intézmény 1995-ben bővült a Hajléktalan-segítő Szolgálattal, majd 1997-ben a Gyermekjóléti Szolgálattal, végül 2001-ben alakult a Családok Átmeneti Otthona.

– Nagy fordulópontot jelentett még 2016, amikor a családsegítő központ és a gyermekjóléti szolgálat egy intézménnyé alakultak.

Ennek köszönhetően járási szinten több szakembert tudnak foglalkoztatni, ami a vezető elmondása szerint mindenképp kedvező.

– Szintén mérföldkőnek mondhatjuk az elmúlt pár évet, ugyanis a COVID idején újra kellett gondolnunk a munkánkat. Dr. Varga István volt kollégám korábbi elképzelhetetlennek hitt gondolata alapján áttértünk az online formában történő foglalkozásokra, családgondozásra, kommunikációra, sőt környezettanulmányok készítésre is.

Tolácziné Varga Zsuzsanna kiemelte, a szociális munka mindig is tele volt kihívásokkal, azonban a mostani helyzet kicsit a harminc évvel ezelőttire emlékeztet, ami elmondása szerint nagyon sok kérdést vet fel. Erre reagálva folyamatosan gyűjtéseket szerveznek, mivel a klienseiknek a legnagyobb gondot az anyagi problémák, az alapvető fizikai szükségletek kielégítése jelentik.

