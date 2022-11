A méltán népszerű, sikeres együttest sem kerülik el azonban a mindennapok nehézségei. Az egekbe szökő energiaárak miatti kényszerű önkormányzati intézkedések nyomán az IFZ-nek ki kellett költöznie eddigi próbaterméből, a Szent Imre utcai egykori iskolaépületből. Mint azt Tari Gergely, az együttes karmestere elmondta, szerencsére biztosítottak nekik helyet a tolnai zeneiskolában, ám ebben a kisebb helyiségben csak összezsúfolódva fér el a népes zenészgárda és a hangszereik. Sőt, például a timpaniukat (nagy méretű ütős hangszer) sem az ajtón, sem az ablakon nem tudták bevinni a terembe.

A zenekar utoljára szeptember végén lépett fel a tolnai Duna-parton. Jövő április-májusban terveznek egy nagy koncertet, amelyre hamarosan megkezdik a felkészülést. Az idei nyári spanyolországi vendégszereplésük nyomán felvette velük a kapcsolatot egy spanyol zeneszerző, Andrés Alvarez, aki a tavaszi koncertre egy nyitányt ír az IFZ-nek, illetve az egyik művét is eljátsszák majd. A zeneszerző a tervek szerint jelen is lesz a koncerten.

Tari Gergely örömmel számolt be arról, hogy van utánpótlás is: tizenhét taggal megalakult a „mini-IFZ”, ezzel a csapattal hetente próbálnak. Jövő nyáron nincs az IFZ terveiben nagy nemzetközi versenyen való részvétel. Külföldre azonban 2023-ban is elutaznának: nyári zenei táborukat valamelyik tengerpartnál tervezik.