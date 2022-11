Dunaföldváron, a Vár Étteremben tartotta őszi ülését a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács az elmúlt héten. Az idei munka értékeléséről és a jövő évi feladatokról volt szó.

Miért is jött létre a tanács?

Horváth Zsolt polgármester, a rendezvény házigazdája elmondta, hogy három megye 99 települése a tagja 2020-ban alakult szervezetnek, amelynek székhelye Dunaföldvár. A tanács azzal a céllal jött létre, hogy feltérképezze és éljen mindazokkal a lehetőségekkel, amelyeket az épülő Paks II. nagyberuházás biztosít a régió számára a fejlődés, az együttműködés, a beruházásban terén. Az érintett területek nagyon széles skálát mutatnak. Például a kisvállalkozások bevonása, a munkaerőpiac lehetőségei, a szakképzés, az oktatás igazodása az erőmű igényeihez, de kiterjed az infrastruktúra, az idegenforgalom fejlesztésére is.

Már van helyi példa is

Horváth Zsolt megemlítette, hogy a fejlesztés keretei között készült el a városban a Bölcske utca szenny­víz- és vízhálózatának modernizálása, a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa összekötő út felújítása. A jövőben Dunaföldvár a szakképzés, a helyi vállalkozások, a munkaerő, a közlekedés és az idegenforgalom terén tud kapcsolódni a programhoz.

Sikeres a kezdet

Dr. Mikulás Brigitta elnök beszédében már konkrét eredményekről tudott beszámolni a két év munkája kapcsán. A tavaszi választások után megalakult új kormány továbbra is fontosnak tartja a tanács munkáját, bizonyos területeken módosítások várhatók, személyi változásokra is sor került. A jövő évi tervek közt kiemelt terület lesz a munkaerő, a szakképzettség alapos felmérése, területfejlesztési lehetőségei is, például az oktatási intézmények bevonásával. Fontos feladat a Duna, mint hajózható vízi út adta lehetőség jobb kihasználása, valamint - részben ehhez kötődően - a turizmus, az idegenforgalom lehetőségeinek bővítése. A tanács elnöke megjegyezte, hogy az uniós támogatások folyamatossága nagymértékben elősegítené a céljaik megvalósítását.

Fontos megjegyezni, hogy az érintett települések közt több is van, amely nem közvetlenül a folyóparton fekszik, például Kiskőrös, Simontornya, Gyönk, tehát a program bizonyos értelemben Közép-Magyarországot öleli fel. A tanács hosszú távú tervek mentén dolgozik, bizonyos külső tényezők viszont akaratlanul is befolyásolhatják a munkáját. Ilyen az energiaválság, a növekvő infláció - tette hozzá dr. Mikulás Brigitta.