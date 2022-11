Márton-napi projektnapot tartottak a Deák Ferenc Általános Iskola alsó tagozatásainak pénteken, amelynek előkészületei egész héten zajlottak. Már a reggeli sorakozót követően megkezdődött a verses műsor Márton-nappal kapcsolatos rigmusokkal, amelyben valamennyi osztály részt vett, köztük a német nemzetiségi osztály is, hiszen a német nyelvterületen is komoly hagyománya van a Márton napnak – tudósított a TelePaks.

Később osztályonként felelevenítették a Márton-nap történetét és a jellemző népszokásokat, ugyanis a pedagógusok a tanórákba és a szüneteikbe is beépítették a hagyományokat. A folyosógaléria kiállítása a jeles naphoz kapcsolódott, az alsósok két élő libával, Ottóval és Ottiliával is találkozhattak az udvaron, sőt a gyerekek a szülők jóvoltából még liba-alakú süteményt is kóstolhattak.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában immár tizedik alkalommal rendezték meg a Márton-napi felvonulást, amely kiemelt helyen szerepel az iskola életében. Az eseményen a diákok mellett a szülők és a nagycsoportosok, azaz a leendő iskolások is részt vettek, összesen mintegy háromszázan. A jubileumi program a gyerekek Szent Mártonról szóló előadásával indult, amelyet követően indult el a lámpás felvonulás az iskola körül. A dunaföldvári malomnak köszönhetően az élő liba helyett egy kenyérformájú liba kísérte a menetet. A szervezők zsíros kenyérrel és forró teával várták a résztvevőket.