Paks több mint két évtizede minden évben részt vesz a Virágos Magyarország versenyen, így tett idén is. A pályázatot tavasszal nyújtotta be az önkormányzat, és júliusban érkeztek a városba a verseny bírálóbizottságának tagjai, akik jó néhány ikonikus helyszínt felkerestek.

Jártak a Deák Ferenc utcában, a Gárdonyi-kilátóban, de kilátogattak a Lussoniumba, Dunakömlődre. Utóbbi helyen az akkor frissen átadott romkertet tekintették meg, ahol a fejlesztésekkel egy új füvészkertet is kialakítottak a római kori romkertben. A zsűritagok megfordultak a Sárgödör téren is, ahol szintén csodálatos, virágos környezet fogadta őket – sorolta a városvezető, hozzátéve, a kis pincefalu teljesen lenyűgözte az ítészeket. A séta az ürgemezei fauna megtekintésével folytatódott, majd a frissen felújított Atom téren zárult.

A tájékoztatón elhangzott, a versenyre országszerte 439 pályázatot nyújtottak be, és ötvenet díjazott a zsűri, köztük a 30 ezer fő alatti települések mezőnyében Paksot is. A bírálók a lussoniumi fejlesztést, a füvészkertet és környezetét, illetve az Atom téren elvégzett virágosítást, zöldfelületi felújítást értékelték a Technológiai és Ipari minisztérium díjával, amelyet az elmúlt héten megrendezett díjkiosztón vehettek át a város képviselői.

Szabó Péter polgármester a Technológiai és Ipari Minisztérium emléklapjával (Fotó: Molnár Gy.)

– Nagyon fontos, hogy egy szakmai zsűritől kaptunk visszajelzést arról a munkáról, amelyet a DC Dunakom és az önkormányzati hivatalban a városépítő osztály munkatársai, a főépítész és a főkertész végeznek, arról, hogy milyen irányban haladunk – hangsúlyozta Szabó Péter. A polgármester úgy véli, ilyen téren is jó irányba tart a város. Hozzátette, a zsűri is elismerően nyilatkozott arról a munkáról, amelyet jó pár évvel ezelőtt, különböző pályázatok segítségével megkezdtek a város „zöldítése” érdekében. Ennek lenyomata a 2019-ben közterületre és magánterületre egyaránt ültetett ezer fa, majd később a többezer cserje és az idén többfelé, általában játszóterek szomszédságába telepített fák. Nem csak az elektromos közlekedés, de ezek is nagyon fontos lépések a karbonsemlegesség, a minél kisebb széndioxid kibocsátás felé vezető úton – emelte ki a Szabó Péter.