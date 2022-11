Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Böröcz Máté, a szekszárdi képzési központ vezetője köszöntőjében elmondta, hagyományteremtő szándékkal szervezték ezt a találkozót, hiszen az MCC ugyanazt a feladatot valósítja meg, mint a hagyományos iskolák. Ugyanúgy tudást adnak a jövő generációját képviselő általános és középiskolásoknak, illetve főiskolákon, egyetemeken tanulóknak, mint a többi oktatási intézmény. Viszont, míg a több száz éves, évezredes hagyománnyal rendelkező iskolák mindenki számára adják az ismereteket, az MCC az egyes területen kiemelkedőket segíti olyan többlettudáshoz, amelyre a hagyományos iskolákban, a körülmények miatt nincs mód.

A mostani előadáson a Fiatal Tehetség Programot mutatták be a széksorokat megtöltő több mint félszáz pedagógusnak az MCC szekszárdi és békéscsabai szakemberei. Először Molnár Ágnes, a Fiatal Tehetség Program szekszárdi régióvezetője beszélt arról, hogy kéthetenként, szombaton találkozva a diákokkal olyan tananyagot kínálnak nekik, amilyennel az iskolában nem, vagy csak érintőlegesen találkoznak. Ezt játékos módon, élményalapú oktatás formájában adják át. Kis csoportokban, beszédközpontú foglalkozásokon angolt is tanulhatnak a program résztvevői, ennek során nem nyelvvizsgára, érettségire készítik fel őket, hanem a beszédkészségüket fokozzák.

Fehér Bernadett, aki Szekszárdon a középiskolás program koordinátora, részletesen beszélt a nyelvi képzésekről, kirándulásokról, a pályaorientációról. Az MCC Békéscsabai Regionális Központjából Mittag Mónika képviselet-vezető köszönetet mondott a tanároknak, hogy segítenek megtalálni a tehetséges diákokat, hiszen ők ismerik legjobban őket. Beszélt a rejtőző tehetségekről is, akikre csak speciális esetekben derül fény, ha olyan helyzetbe kerülnek, olyan feladatot kapnak, amikor meglátszik, kitűnik szervezőkészségük, vezetői képességük. Ezeket a diákokat segíti az MCC, hogy kibontakoztatva a bennük rejlő tehetséget, a középiskola végeztéig megtalálják, mi számukra a legmegfelelőbb továbbtanulási lehetőség, az ideális életcél.

Dr. Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója az iskolák és az MCC közötti munkamegosztásról beszélt. Arról, hogy míg az iskolák a tantárgyi alapú tehetséget tudják azonosítani, például, hogy nagyon jó matematikus egy gyerek, vagy hogy érdekli a történelem, és ezt tudják kiművelni, addig az MCC-ben főleg a közösségi szerepvállalás és felelősségvállalás képességét gyarapítják. Ő is kifejtette, hogy mi a közoktatást végző iskolák dolga, és hogy mit tesz – arra alapozva – a Mathias Corvinus Collegium. Elmondta, hogy azt a tevékenységet, amit ők végeznek, nem lehet az iskolákba bevinni, ugyanakkor nem is versenytársak, hanem kiegészítik egymást. Ezzel mintegy válaszolt arra a néha felmerülő kérdésre, hogy az MCC erőforrásait, az ottani szakemberek tudását miért nem az iskolákban vetik be.