– Mikor érkezett Magyarországra?

– Már 2005 óta itt vagyok – mondja az indiai szerzetes, Lourdu Raju Chavvakula, a verbita rend magyarországi missziós titkára. – Az alapképzés, a noviciátus után kerültem Budapestre. Örökfogadalmat 2010-ben tettem, pappá 2012-ben szenteltek Indiában. Úgy volt, hogy visszatérek oda, de az elöljáróm azt mondta, hogy maradjak csak Magyarországon, mert már Európa is missziós terület.

– Mi számít missziós területnek?

– Az, ahol még sosem hirdették a kereszténységet, az isteni igét, és az, ahol lanyhul, gyengül a hit. Tevékenységünket, a hithirdetést a rend neve is tükrözi: a verbiták alkotják az Isteni Ige Társaságát.

– Gyakori az, hogy nem a saját országukban szolgálnak?

– Általános gyakorlat, hogy a közösségeink sokszínűek, nemzetköziek. Magyarországon, két rendházat tartunk fenn: Budapesten és Kőszegen. Összesen 26-an vagyunk, több, mint tíz országból érkeztünk. Húszan vagyunk örökfogadalmasok, és hatan még a fogadalomtétel előtt álló kispapok. A bonyhádi missziós hétvégére 16-an jöttünk. Kilenc országból származunk: Lengyelország, Szlovákia (Felvidék), Románia (Erdély), India, Indonézia, Fülöp-szigetek, Kongó, Ghána és Brazília. Imádkozunk együtt a hívekkel, misézünk, gyóntatunk, előadásokat tartunk, óvodába, iskolába, szociális otthonba látogatunk el; hirdetjük az igét.

– Hol alszanak?

– Van, aki a plébánián, vannak, akik családoknál. A verbiták hivatásához hozzátartozik a családlátogatás. Nemcsak várjuk, hogy jöjjenek hozzánk a hitkeresők; odamegyünk hozzájuk. Cigánymissziót is folytatunk a Borsod megyei Köröm és a szomszédos Girincs településeken. Abban jó ideig én is részt vettem, kijárva a legszegényebb putrikba is. Természetesen ők is jöhettek hozzám a problémáikkal. Kitártam a plébánia ajtaját a cigány testvérek előtt. Beszélgettünk, imádkoztunk, énekeltünk. Azt tanácsolta egy, a cigánypasztorációban régebben résztvevő paptársam, hogy hozzájuk ne teológiai bölcsességeket vigyek, hanem nyitott szívet. És így működött is a dolog. Tulajdonképpen az emberi méltóságuk, az önbecsülésük helyreállítása, a cigányság lelki felzárkóztatása a legfontosabb feladat.

– Az ország más településein is végeznek hasonló szolgálatot?

– Plébániát működtetünk Körömben, Vasváron, Kőszegszerdahelyen és Bicskén. A nyitottság mindenütt jellemző. Befogadók vagyunk, hisz minket is befogadtak. Megmutatjuk, hogy a sokféle kultúrából érkező szerzetesek képesek szeretetközösségben élni. Tehát mások is képesek lennének erre, ha megismernék egymást, ha összetartoznának. A mi papjaink kiosztják a feladatokat a híveknek. Van, aki hittant tanít, van, aki felolvas a templomban, van, aki a kórust vezeti, van, aki a gazdasági ügyeket intézi. Jó néhányan kinn dolgoznak, munkahelyeken: tanárok, építészek, kertészek. Példát mutatnak másoknak.

– A nehéz sorsú embereket általában azok értik meg, akik maguk is nehéz körülmények között nőttek fel. Önnek hogyan indult a pályája, és miért pont ebbe az irányba? Nem akart soha megházasodni?

– Nem voltunk szegények, a szüleim mezőgazdaságból éltek, de a szokásokkal meg kellett küzdeni. Mégpedig azzal, hogy Indiában a legidősebb fiú feladata továbbvinni a családi vállalkozást. És az én vagyok. (Egy nővérem, egy húgom és egy öcsém van.) Édesanyám hindu környezetben nőtt fel, házasságkötésekor tért át a katolikus hitre. Sokat imádkozott értem. Azt kértem a szüleimtől, hogy adjanak egy esélyt. Ha a tanulmányaim befejezésekor érzem a Szentlélek hívását, szerzetes leszek, ha nem, visszatérek a gazdálkodáshoz. Két nagy példa lebegett előttem: Kalkuttai Teréz anya – milyen boldog lennék, ha úgy szolgálhatnám az embereket, mint ő –, és a plébánosom, akin látszott, hogy elégedetté, boldoggá teszi, ha Krisztusnak szentelheti a napjait. Megtapasztaltam, hogy Jézus, ha meghív a szolgálatra, erőt is ad hozzá. Tisztázódott bennem, hogy egy család helyett sok családról, az egyházhoz tartozókról kell majd gondoskodnom a jövőben, lelkiatyaként. Méghozzá teljes odaadással, mert fél szívvel nem lehet hinni, szeretni, szolgálni.

– Sok ismerettel rendelkezett, aztán eljött Magyarországra, ahol minden ismeretlen volt…

– Nyelvtudás nélkül csöppentem egy ismeretlen kultúrába. Még a konyha is más. Nem vagyok teljesen vegetáriánus, halat, csirkét otthon is ettem, de, hogy reggel felvágottal kezdjem a napot, számomra teljesen idegen volt. Indiában növényi alapú a táplálkozás. Szokatlan volt az időjárás is. Pesten láttam először havat, és itt vettem először zárt cipőt. Ahol felnőttem, szandálban és papucsban jártunk.

– Most Budapesten él?

– Igen, de szolgáltam már a Pécsi, a Szombathelyi és az Egri Egyházmegyében is. Mindenütt azt tapasztaltam, hogy ebben az elanyagiasodott világban a kereszténységnek vissza kell nyúlni a gyökerekhez. Élő vallásgyakorlásra van szükség! Indiában jelen van a családok mindennapjaiban a hit, Európában meg jó esetben elmennek egy vasárnapi misére. Pedig kereszténynek lenni: öröm!

Ebéd utáni programegyeztetés a bonyhádi plébánián (A szerző felvétele)

Hatezer verbita

A verbita szerzetesrendet, az Isteni Ige Társaságát Szent Arnold Janssen német pap alapította 1875-ben. Később egy női rendet is létrehozott – a Szentlélek Szolgálóleányait ‒, mert azt tapasztalta, hogy a nők körében eredményesebb térítő munkát tudnak végezni a női szerzetesek. Még egy alapítás fűződik a nevéhez: a Szemlélődő Nővérek Rendje 1896-tól működik. Pillanatnyilag a világ nyolcvan országában hatezer verbita tevékenykedik. Magyarországon 1916-tól vannak jelen, a Rákosi-korban feloszlatták őket, a rendszerváltás után újraszerveződtek, külföldről érkezett és hazaérkezett atyákkal. Most 26-an vannak, két rendházat és négy plébániát tartanak fenn. A magyarországi misszió titkára, a 43 éves Lourdu Raju Chavvakula, Indiából került ide. Ott az 1,3 milliós lakosság 80 százaléka hindu, 15 százaléka muzulmán, 2,3 százaléka katolikus (közel 30 millió fő). a többiek buddhisták és más vallásúak. Iskola és más keresztény intézmény összesen 14 ezer működik. A szerzetes alapelve: végigkísérni, megtartani a hitben, és szeretettel támogatni a felnövekvő nemzedéket a családtól a templomig, a templomtól az iskoláig, az iskolától a munkahelyig.