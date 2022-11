Idén az 12. A osztályból 29, a B-ből 19 diák kapta meg a szalagot az alsóbb évesektől, ami emlékezteti a végzősöket, hogy múlnak a gyermekévek, és bő fél év múlva búcsút kell venniük az alma matertől, nem mellesleg pedig érettségizni is kellene.

A matura rémképe azonban nem befolyásolta a szalagtűző hangulatát, ami most is ünnepélyes és megható volt. A program a hagyományokhoz híven zajlott: elbúcsúztak a 11.-esek, a végzősök és Novothné Bán Erzsébet igazgatónő is. Volt meglepetés zene a gimnázium zenekara révén és a szalagtűzés mellett a szülőkkel való tánc, végül a látványos keringők sem maradhattak el.

Az ünnepség utáni bálon sok diák maradt a Lovardában. A végzősök ezt követő partyját Domboriban tartották.