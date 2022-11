A Pécsi Tudományegyetem (PTE) 2022 évi innovációs díját elnyert társasjátékok bemutatkoztak Magyarország legnagyobb szakkiállításán, Budapesten. A Lurdy Ház konferenciaközpontjában tartott rendezvényen nagy sikert arattak az egyetem munkatársai által kifejlesztett, játékos oktatási eszközként is alkalmazható társasjátékok – közölte a PTE.

A Társasjátékok Ünnepére két nap alatt kilátogató többezres közönségből sokan már csak azért is megálltak a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar standján, hogy megkérdez-zék, mit keres az egyetem egy ilyen típusú rendezvényen? Szinte kivétel nélkül minden látogató nagyon jó ötletnek tartotta az oktatásban és a pedagógusképzésben felhasználható, de a családok számára is hasznos szórakozást nyújtó társasjátékok fejlesztését. Az érdeklődők között voltak kisgyermekes családok, fiatalok és idősek, pedagógusok és egyetemi hallgatók egyaránt.

A Dienes-játékok sorozatban megjelent „Ki jut a várba” és „Erdők játéka” társasokat a helyszínen kipróbálók maguk is átélhették azokat az izgalmas logikai kalandokat, amelyet az iskolai matematikaórákra is igyekeznek becsempészni a PTE szakemberei. A pedagógusok számára éppen ezért tanári kézikönyvek is készülnek a játékokhoz, amelyeket ingyenesen tesz elérhetővé az egyetem a Szekszárdhoz kötődő Dienes Zoltán professzor (Dienes Valéria fia - a szerk.) emlékét őrző virtuális múzeum webshopjában.

A játékkészletek ötven iskolába jutnak el, határon innen és túl karácsonyig, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal támogatásával. A játékokat jelenleg csak közvetlenül a Piatnik Budapest Kft-től lehet megrendelni, de rövid időn belül a virtuális múzeum webshopján keresztül is megvásárolhatóak lesznek.

A PTE által gondozott játékok fejlesztését a PTE Proof of Concept pályázata támogatta, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által finanszírozott program keretében. A játékos taneszközök ingyenes iskolai átadását a „Játékos nevelés a környezetért és az emberért - Komplex gamifikált környezetismereti és tudományos oktatás a Kárpát-medence és hazánk iskoláiban” című pályázat finanszírozza, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal támogatásával.

Mint azt megírtuk, a Ki jut a várba” és az „Erdők játéka” társasjátékot sajtótájékoztatón mutatták be augusztusban Szekszárdon.