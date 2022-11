Az Alpok-Adria Szépségverseny megyei döntőjén, amelyet idén is a Csillag Show Tánc Egyesület szervezett meg, tizenhárom lány indult, akik utcai ruhában, fürdőruhában majd alkalmi öltözékben és menyasszonyi ruhában is bemutatkoztak a közönségnek.

Tolna megye legszebbjének Bors Flóra Annát választották, a Paks Szépe cím birtokosa a diósdi Nánási Dorottya, míg a közönségdíjas, egyúttal Tél Szépe, Nagy Viktória lett. A közönségdíjas versenyző százezer forintot is nyert, amelyet az általa választott közhasznú szervezetnek, az ÖKO Munkacsoport Alapítványnak ajánlott fel. A rendezvényen közreműködtek a Kvint Stúdió növendékei és a Csillag Show Tánc Egyesület táncosai.

– Huszonnégy órával ezelőtt még izgultunk a lányomért, aki egy újabb – covid idején többször is elnapolt – szépségversenyen mérette meg magát. Pakson voltunk, az Erzsébet Nagy Szállodában, egy színvonalas rendezvényen, de beszéljenek a képek! És igen, jól látjátok, az Alpok-Adria szépe Tolna megyében: Bors Flóra Anna. Az én kicsi lányom – írta közösségi oldalán büszkén, vasárnap Vég-Sipőcz Krisztina, a szépség édesanyja.

Tolna megye legszebbjének választották Bors Flóra Annát (Beküldött kép)

A „kicsi lány” éppen húsz évvel ezelőtt szerepelt először a Tolnai Népújság Csillagok vagyunk szépség- és egyéniségversenyén, ahová természetesen akkor még szülei nevezték be és az első fordulóig jutott. Már felnőttként három éve, ugyanezen a megmérettetésen, az Alpok-Adria Szépségverseny elődöntőjén tűnt fel először, amikor harmadik helyezést sikerült elérnie. Mint mondja, olyan pozitív tapasztalatokat, élményeket szerzett, amely arra ösztönözték, hogy hasonló versenyeken is kipróbálja magát. Így jelentkezett tavaly a lapunk által szervezett Tündérszépek versenyre, amelyen elsőként jutott tovább a megyéből. Ez után következett a Szeged Szépe verseny, amely nevével ellentétben országos megmérettetés. Ott az első udvarhölgynek, vagyis második helyezettnek választották.

– Nagyon megszerettem a versenyek, előkészületek hangulatát, légkörét, a többi versenyzővel is igazán jó kapcsolat alakult ki. Kedves, barátságos volt mindenki, az ország különböző tájairól ismertem meg embereket. Maradandó barátságok szövődtek minden versenyen eddig, ami nagy érték, hiszen nem könnyű igaz barátokra lelni – összegezte eddigi tapasztalatait Flóra, aki szerint amellett, hogy a verseny és a helyezés is fontos, a közösségi élményért is megéri indulni. Ez teljesen feltölti az embert – tette hozzá.

Tizenhárom lány indult a megmérettetésen. (Beküldött kép)

– Büszke vagyok az elért első helyezésre és nagyon örülök annak, hogy a megyét képviselhetem az országos versenyen. Különösen szülővárosomat, Szekszárdot szeretem, ahová bár magánéletem miatt sokat tartózkodom Budapesten, gyakran járok haza – hangsúlyozta. Úgy fogalmaz, lassan átadja a stafétát a fiatalabbaknak, inkább a tapasztalatait szeretné átadni a következő generációnak, amelyet biztosan sikerül megvalósítania, hiszen jövőre zsűritagként térhet majd vissza az Alpok-Adria megyei megmérettetésére.

Egyelőre azonban még a tavaszi országos versenyre készül: sok testmozgással, pihenéssel és helyes táplálkozással tartja magát karban. Amellett pedig családi vállalkozásban édesanyjával közösen dolgozik, társasház kezeléssel foglalkoznak Tolna megyében. Az adminisztrációs feladatokat, könyvelést távmunkában, Budapestről végzi, de kéthetente hazajár Szekszárdra, hiszen ide szólítja a munka és a szíve is hazahúzza.