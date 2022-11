A vasárnapi időközi választáson, mint már megírtuk, hárman indultak. Az Éljen Szekszárd Egyesület jelöltjeként Jantner Lászlóné, a Fidesz-KDNP színeiben Szollár Zoltán, Babos Lászlót pedig a Mi Hazánk Mozgalom indította.

Az öt szavazókörben reggel hattól este hétig a 2745 szavazásra jogosult felsővárosi polgár közül 1241-en adták le voksukat, amelyek közül 1234 volt érvényes. Az urnák lezárása után megállapították, majd a helyi választási bizottság dr. Kulcsár Ágnes elnökletével hitelesítette az eredményt, amely szerint Szollár Zoltán kapta a legtöbb, 719 szavazatot, s ő lett a város közgyűlésének új képviselője. Jantner Lászlónéra 475-en szavaztak, Babos László pedig 40 voksot kapott.

A szavazatok összeszámolása, az eredmény megállapítása után nagy volt az öröm a Fidesz szekszárdi irodájában, a Hunyadi utcában. Sorra jöttek a gratulációk, facebookon köszöntötte a győztest, s a győztes csapatot Orbán Viktor miniszterelnök, Varga Judit igazságügyi miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és beruházási miniszter. Ő a múlt héten személyesen is részt vett a kampányban. A szekszárdiak közül is sokan gratuláltak a megválasztott új képviselőnek.

Fotós: Ruip Gergő

Máté Péter, a szekszárdi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője elmondta, koccintottak a nagyarányú győzelemre, de ünnepség nem volt. Arra babonából nem készültek, majd később pótolják. Erre talán a jövő héten sor kerül, mondta Szollár Zoltán, akit telefonon értünk el, de szerinte fontosabb az, hogy a terveket, egyben ígéreteket, amelyeket a kampány során, utcafórumokon tett, valóra váltsa.

Van sok, úgymond apróság, de ezek sem elhanyagolhatóak, ilyen például a fűnyírás a Bocskai utcában vagy az árkok kitakarítása, a játszótéri focipálya hálójának kijavítása. A nehezedő gazdasági helyzetben már nagyobb falat a Bocskai és Mérey utcánál egy zebra kialakítása, esetleg olyan, mint a Szent László utcai, mert itt is gyorsan járnak az autók. És feladat még többek között a Kápolna téren a szemetelés visszaszorítása is.

Elmondta, azzal, hogy indult a választáson, s hogy képviselő lett, vannak, akik másként néznek rá, mint korábban. Vannak, akik korábban nem is ismerték, és örömmel köszöntik. Szerencsére ők vannak többen, de vannak– sokkal kevesebben –, akik elfordultak tőle, nem is fogadják a köszönését. Ettől függetlenül ő mindenki javára, mindenki érdekében akar új tisztében is dolgozni.

Jantner Lászlóné, akire közel fél ezren szavaztak, tudomásul vette, hogy ennyi kevés volt a győzelemhez. Facebookon megköszönte a kapott voksokat, és gratulált Szollár Zoltánnak.

Fotós: Ruip Gergő

Babos László, akire 40-en szavaztak vasárnap, azt mondta, ezután vizsgálják, elemzik, mi lehetett az oka, hogy csak ennyi voksot gyűjtött. Gyanítja, főleg az volt a baj, hogy nem jutottak el az emberekhez, nem adták át a programjukat.

Vasárnap a szavazásra jogosultak többsége önkormányzati képviselőnek választotta Szollár Zoltánt. A jogszabályok alapján ugyan még van elvi lehetőség az eredmény megtámadására, de a számok tükrében gyanítható, hogy erre nem kerül sor. Így ő, a program szerint, a város közgyűlésének még ebben a hónapban összehívandó ülésén leteszi a képviselői esküt, s attól kezdődően részt vesz a testület munkájában.