Miért válaszd pályaválasztó nyolcadikosként a mi iskolánkat?

• Mert az iskolánk által képviselt gazdasági területen mindig szükség van jó szakemberekre. Ha az általunk oktatott szakmák közül választasz biztos elhelyezkedésre és megélhetésre számíthatsz.

• Mert választhatod 3 éves Kereskedelmi értékesítő szakképző iskolai, vagy valamely 5 éves technikumi képzésünket. Ha a technikum mellett teszed le a voksod, magas szintű szakmai ismeretek mellett érettségit is szerezhetsz, nyitott lesz számodra az út a felsőoktatás irányába. Sőt, amennyiben az általad választott középiskolai szakirányt folytatva tanulnál tovább, megszerzett végzettségednek köszönhetően előnyben részesülhetsz a felsőoktatási felvételi során. Arról nem is beszélve, hogy már egy szakmával a kezedben, és olyan ismeretek birtokában vághatsz neki a továbbtanulásnak, amely szilárd alapokat jelent majd.

• Mert folyamatosan fejlődő környezetben tanulhatsz. Nagyon sok munka zajlott az elmúlt években iskolánk épületén azért, hogy tanulóink minél komfortosabb környezetben szerezhessék meg a szükséges tudást.

Csak néhány példát említünk: diákjaink nagyrészt klimatizált, digitális táblákkal ellátott tantermekben, megújult iskolai bútorok között tölthetik tanóráikat; informatikai eszközeink cseréjére is lehetőségünk nyílt az elmúlt években, sőt, egy okostantermet is berendeztünk; megújultak nyílászáróink, világítási rendszerünk, vizesblokkjaink.

• Mert arra törekszünk, hogy minél több tanulónk duális képzési keretek között, vállalati környezetben tehessen szert szakmai ismeretekre, gyakorlatra.

• Mert iskolánk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanulói lehetőséget kapjanak külföldi gyakorlatszerzésre. Az Erasmus+ program keretében tanulói csoportunk idén Szicílián töltött el több hetet.

• Mert középiskolai éveid alatt még támogatásban is részesülhetsz. Ösztöndíjat, a duális képzési rendszerbe átlépve szakképzési munkabért kaphatsz. Első szakmád megszerzését követően pályakezdési támogatásra leszel jogosult, amelynek összege a vizsgáid eredményétől függően akár 300 ezer forint is lehet.

Forrás: TMSZC

Mire számíthatsz még, ha bennünket választasz?

• Egy különleges hangulatú iskolaépületben töltöd majd középiskolai éveidet, amely nem mellékesen a megyeszékhely központjában, jól megközelíthető helyen található.

• Szuper közösségbe kerülsz. A Diákönkormányzat aktív, ha van igényed a társasági elfoglaltságokra, számos közösségi programon, kezdeményezésben vehetsz részt, természetesen egyéb iskolai programok mellett.

• Színvonalas oktatásban lesz részed. Ha a tanulásban a tanórán kívül is szükséged lesz segítségre, azt is megkaphatod. Természetesen iskolánk oktatói arra is igyekeznek ösztönözni a jól teljesítő tanulókat, hogy versenyeken is mérettessék meg magukat. A felkészülésben minden támogatást megadnak a diákoknak.

• Egyértelmű, hogy tanulnod kell majd, hogy megszerezd a szakmát, az érettségit, s hogy jó szakember legyél, esetleg továbbtanulj. Ehhez meg fogod kapni a kellő támogatást, de tenned is kell majd érte.