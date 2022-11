Lapunk megkérdezett néhány Tolna megyei lakost arról, hogyan változtatta meg az életüket a rezsiszabályozás. Egy többunokás nagymama lapunknak elmondta, hogy bár hamarosan hivatalosan is itt a tél, ők még nem igazán fűtenek gázzal, inkább klímával segítenek arra, hogy meleg legyen, valamint hősugárzót helyeztek el a fürdőszobájukban. A gázfogyasztásukat egyébként havonta diktálják, takarékosan élnek, a villannyal is spórolnak. Sokkal jobban figyelnek arra, hogy ne maradjon égve feleslegesen villany, és a melegvízzel is – mivel villanybojlerjük van – takarékosabban bánnak.

Egy középkorú nő arról számolt be lapunknak, hogy náluk sem hozott lényeges változást az új szabályozás, méghozzá azért, mert ők már korábban visszatértek a kályhával való fűtésre. Az idei évben további átalakításokat végeztetnek a családi házukban, hogy teljesen át tudjanak állni a fával fűtésre. Számukra a fa beszerzése nem okoz gondot. A villannyal kapcsolatban elmondta, hogy a férjével napközben dolgoznak, alig vannak otthon, amúgy eleve takarékoskodnak az árammal. Éjszakai árammérőjük van, amelynek hátránya, hogy sokkal többet kell fizetni egy adott fogyasztás felett, ám mivel esténkét egy egész kád vizet meg tudnak tölteni meleg vízzel, ezért elégedettek.

Egy másik családanya is megerősítette a szavait, azzal kiegészítve: az éjjeli áram kapcsán mostanában azt vették észre, hogy nem mindig jut számukra a férjével meleg víz kettőjüknek estére, ezt úgy oldották meg, hogy az egyikük este, a másikuk reggel zuhanyozik. Ők is fával fűtenek, amelynek a költségei számukra ugyanakkorák, mint a múlt évben.

Egy többgyermekes családapa lapunknak elmondta, hogy náluk tizenötezer forinttal lett több a havi áramköltség, mivel árammal fűtenek. Ez a fő rezsijük, és úgy érzik, ekkora költségnövekedéssel még jól is jártak, ahhoz képest, hogy milyen drága manapság a gáz.

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, a háború és az uniós szankciók okozta energiaválság ellenére a magyarok hetvenkét százalékának nem nőttek a rezsiköltségei a tavalyi évhez képest – derül ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs) reprezentatív kutatásából. A válaszadók hatvanhárom százaléka ugyanannyit, kilenc százalékuk pedig kevesebbet fizet idén, mint a múlt évben. Ebben szerepet játszik az is, hogy tízből nyolc magyar a saját bevallása alapján odafigyel arra, hogy kevesebb energiát fogyasszon.