A kontraktust Pierre Pedico, a Francia Intézet igazgatója és Miseta Attila, a PTE rektora látta el kézjegyével a Pécsi Tudományegyetem Szenátusi Tanácstermében. Az ünnepélyes aláíráson elhangzott, hogy az együttműködés keretében francia oktatók, kutatók érkezhetnek a PTE-hez közös kutatások és oktatási programok elősegítésére, illetve Pécsről is kiutazhatnak Franciaországba hazai oktatók és kutatók. A Francia Intézet abban is segítségére lehet a PTE-nek, hogy további francia intézményekkel is összekapcsolja Magyarország első egyetemét, tovább bővítve így annak – amúgy is rendkívül széles – nemzetközi kapcsolati hálóját.

Az együttműködés kitér természetesen a franciaországi ösztöndíjakra is, amely komoly lehetőség a PTE hallgatói számára, hogy Nyugat-Európában is folytathassanak nemzetközi tanulmányokat, és fejlesszék az idegen nyelvtudásukat.

A közös gondolkodás elsősorban a következő, kiemelt területekre terjed majd ki: orvostudomány, fenntartható fejlődés, sport, fogyatékossággal élők befogadása, ezzel kapcsolatos szemléletformálás. A kontraktus öt évre szól az aláírás dátumától, de kölcsönös elégedettség esetén természetesen meghosszabbítható a megállapodás.