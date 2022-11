Az önkormányzat „zöld brigádja” csütörtökön kora reggel megkezdte kivágásának előkészítését, hogy több mint kétórás, alapos munkával a teherjárműre helyezzék, a szállításhoz rögzítsék, majd átfuvarozzák a Béla térre, ahol az adventi időszakban egészen vízkeresztig díszíti majd Szekszárd főterét.

A gyönyörű faóriást Halász János és családja ajánlotta fel a város részére, amely eddig a sorházi lakás előtti kertben magasodott.

– A fiamnak és családjának 1993-ban vettük meg a lakást, akkor a fa már itt állt. Az itt élők többsége a mezőgazdasági kombinátban dolgozott, a fiamék előtt itt élő családfő is, aki a fenyőt ide ültette – mesélte a fa történetéről a kivágásán is aktívan résztvevő Halász János. Hozzátette, mindenki sajnálja a fát, de sajnos már olyan hatalmas, hogy teljesen beárnyékolja a lakást, ráadásul a gyökerek megemelik a járdát, a betonfalat és a lépcsőket is. – Kénytelenek vagyunk tőle elköszönni – mondta a nyugdíjas férfi.

Elszállítás a Jedlik Ányos utcából. Fotós: Ábrahám-Gazsó Rita

A 12-13 méter magasra nőtt fenyő hosszú időn át volt az utca dísze, ágai között folyamatosan galambok fészkeltek. Az egyik szomszédos lakásban élő hölgytől, Komlódinétől megtudtuk, több éven keresztül karácsonykor fel is díszítették a környékbeliek örömére.

– Jó érzés volt látni a gyönyörűen világító fenyőt, amikor késő este munka után hazaértem. Végre ismét szépen fel lesz díszítve, kivilágítva – mondta a nyugdíjas asszony, aki jelezte, hogy mindenképpen szeretné majd megnézni a Béla téren.