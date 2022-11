Pályaválasztó nyolcadikosként miért válaszd a mi iskolánkat?

· Mert a kiváló oktatói gárda mellett teljesen megújult Hunyadi utcai épületünkben immár a megyében egyedülálló infrastruktúra is rendelkezésünkre áll a színvonalas oktatás biztosításához. A legmodernebb technikát képviselő eszközökkel felszerelt tankonyhával, tanétteremmel, két cukrászati tanműhellyel rendelkezünk, ahol ágazati alapoktatásban részesülnek tanulóink. Korszerű berendezések, eszközök és bútorzat, modern informatikatermek, interaktív táblák, valamint egy jól felszerelt könyvtár segítik a tanulni vágyókat az ismeretszerzésben. Diákjaink esztétikus, komfortos környezetben folytathatják tanulmányaikat.

Forrás: TMSZC

Mert nálunk akkor is megtalálod a helyed, ha még nem tudod merre indulj. Orientációs évfolyamunkra várjuk azok jelentkezését is, akik még nem tudnak dönteni a pályaválasztást illetően, vagy általános iskolai tanulmányaikat kompetenciahiánnyal fejezik be. Számukra a tanév kompetenciafejlesztéssel, és több szakma (nem csak vendéglátós) megismerésével fog telni. A cél az, hogy az orientációs év végén készek legyenek csatlakozni a középiskolai oktatáshoz, szakmát vagy más irányt tudjanak választani.

csatlakozni, vállalkozási környezetben gyakorlatot szerezni. Mert ha a szakképzést választod, az ágazati alapoktatás során ösztöndíjat , a duális képzési rendszerbe átlépve szakképzési munkabért kaphatsz. Tanulmányaid végeztével pályakezdési támogatásra leszel jogosult, amelynek összege a vizsgáid eredményétől függően akár 300 ezer forint is lehet.

Mert az iskolai életet szakkörök, tanulmányi-, sportversenyek és természetesen a diákközösséget jól összekovácsoló, jó hangulatú iskolai rendezvények is színesítik.

Mert minden jelentkező számára biztosítunk kollégiumi elhelyezést.

Ha még többet szeretnél rólunk tudni, gyere el a november 23-ai nyílt napunkra! Itt sok információt szerezhetsz még iskolánkról, a szakképzés rendszeréről, megnézheted milyen az épület, az oktatott szakmákat közelebbről is megismerheted, kicsit ki is próbálhatod, bele is kóstolhatsz a produktumokba.