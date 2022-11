– Egyik nap ismeretlen számról hívtak. A vonal túlsó végén úgy mutatkozott be a férfi, mint a számlavezető bankom biztonsági részlegének dolgozója – kezdte történetét olvasónk. Mint mondta, a férfi azt állította, hogy több mint egymillió forintos pénzmozgás történt a számláján, ezért keresi. Olvasónk kételkedett, mivel semmi ilyesmiről nem érkezett értesítés a telefonjára. A férfi ezt azzal indokolta, hogy ez csupán két perce történt. Amikor pedig olvasónk arra kérte, hogy más módon is igazolja magát, azzal védekezett, hogy ő nem kért adatokat. Olvasónk erre közölte, hogy nem is fog kapni, mert semmilyen pénzmozgás nem történt a számláján. Erre a hívó bontotta a vonalat, visszahívni sem lehetett, mert a válasz az volt: ezen a számon előfizető nem kapcsolható.

Olvasónk a bankja felé is jelezte az esetet, ahol megerősítették a sejtését, csalók próbálnak így adatokat, és ezáltal pénzt szerezni. Elmondta, a férfi ugyan előadta a szolgáltatóktól megszokott szöveget, miszerint az előírásoknak megfelelően rögzítik a beszélgetést. A hangja azonban bizonytalan volt. Azért is gyanakodott, mert a telefonja rögtön jelez minden pénzmozgást. „Ha egy üzletben kártyával fizetek, már az előtt megkapom az értesítést, hogy elhagynám a pénztárt” – tette hozzá.