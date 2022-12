– Vigyázni kell egymásra! A polgárőrség alapvető feladata a polgárok őrzése. Bármilyen területen, ahol igény van rá, a polgárőrség ott van, és segít – hangsúlyozta, emlékeztetve rá, hogy a koronavírus idején is számíthattak rájuk az emberek. – Bizonyítani fogunk most is – hangsúlyozta.

Már hagyományosan a megyei értekezleten szokta átadni az országos szövetség a Tolna megyében működő polgárőrök munkáját segítő gépeket, eszközöket. Idén két laptopot vehettek át, amelyet a megyei szövetség juttat majd el ahhoz az egyesülethez, ahol szükség van rá.