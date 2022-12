A vályis Kalandőrület – az eredeti játék – nagyobb múltra tekint vissza, tudtuk meg a december 16-ai díjátadó ünnepségen – bár a korábbi években kicsit más formában zajlott. A program fő célja a szakképzésben rejlő lehetőségek ismertetése, valamint a pályaválasztás elősegítése volt az általános iskolát elvégző nyolcadik osztályos gyerekek számára.

A december 15-én lezajlott megmérettetésen 7 csapat indult, többségében Tolna megyéből, de Baranya is képviseltette magát. A gyerekeknek most is egy bemutatkozó videót kellett készíteniük „beugró” feladatként egy előre megadott tematika szerint, amelyből már kiderülhetett számukra az is, hogy a megmérettetés vezérfonala a Mekk Elek című mese története lesz.

A nagy kaland során a kincsesládáig összesen 13 feladatot kellett megoldania a versenyzőknek. A csapatok saját iskolájukban, illetve annak környékén játszottak, a megoldásokat interneten kellett visszaküldeniük a tamási Vályi iskolában kialakított operatív központba. Némi ízelítő a feladatokból: a gyerekek ódát írtak a szakképzéshez, kincsesládát készítettek, saját cégért terveztek, zsíros kenyeret adtak el, meneteltek, amihez indulót is írtak, filmrészletet szinkronizáltak. Mindebből az is kiderül, hogy több szakma fogásaival is élniük kellett a vetélkedő során.

A Tolnatáj Televízió most is élőben adott hírt az eseményekről Facebook oldalán. Bejelentkeztek a versenyző csapatoktól, sőt, egész műsorfolyamot építettek a pályaorientáció témájára, mely során a Tolna Megyei Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolák, duális képzőpartnereik is bemutatkoztak. Ezek a videók visszanézhetőek mind a Tolnatáj Televízió, mind a Szakképzési Centrum Facebook oldalán.

A vetélkedő díjátadó ünnepségére december 16-án a Vályi Péter Szakképző Iskolában került sor. A megjelentekhez elsőként Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat elnöke, majd Varga-Stadler Gábor, a Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője szólt. A Tolna Megyei Szakképzési Centrum képviseletében Dömötör Csaba kancellár mondott beszédet, a versenyről vetített összefoglalót pedig Balassáné Herczeg Szilvia, a Vályi Péter Szakképző Iskola szakmai igazgatóhelyettese, a kalandőrület főkoordinátora prezentált. A Tolnatáj Televízió részéről Bencze Péter főszerkesztő, riporter foglalta össze a média eredményeket, és méltatta a gyerekek teljesítményét.