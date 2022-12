Lovagkereszt kitüntetést kapott

Dr. Braun Márton 1963-ban született Szekszárdon. A Garay gimnáziumban érettségizett 1982-ben, majd jogász (1987) és közgazdasági szakokleveles jogász (1992) diplomát szerzett Pécsen. Pályáját a szekszárdi OTP-nél kezdte, az EKB-nál folytatta, majd a Budapest Bank helyi fiókvezetője lett. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója 2001-től. A közéleti munkában is vastagon részt vett. Szekszárdi önkormányzati képviselő 1990‒1994-ig, parlamenti képviselő 1998‒2014-ig volt. Közben az Európa Tanácsba is delegálták, ahol bizottsági alelnöki, elnöki tisztségeket töltött be. A Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója 2015‒2018-ig volt. Házas, három gyermeke van, felesége dr. Fülöp Katalin egyetemi docens. Budapesten él, de kötődik a szülőhelyéhez, gyakran jár haza rokonaihoz, barátaihoz. Kedvelt szabadidős tevékenysége az olvasás és a kerékpáros turizmus. Munkásságáért az idén, a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki.