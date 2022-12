Jótékonyság 31 perce

A Pannonia Bio 15 millió forinttal támogatja a dunaföldvári óvoda energetikai felújítását

Dunaföldvárt is elérte az energiaválság, az emelkedő rezsiszámlák miatt az önkormányzat számos takarékossági intézkedést vezetett be: április elejéig bezárja a fürdőt, a művelődési házat és a könyvtárat egy épületbe költözteti. Ebben a helyzetben különösen nagy segítséget jelentenek azok a fejlesztések, amelyek a helyi intézmények energiahatékony üzemeltetését szolgálják. A három telephelyen működő városi óvoda energetikai felújítása ebből a szempontból is példaértékű, a település polgármestere minimum 30 százalékos megtakarítás remél tőle az energiafelhasználásban. A Pannonia Bio 15 millió forint támogatást biztosít a projekthez, ezen túlmenően további 12,5 millió forinttal járul hozzá a rászoruló dunaföldváriak megsegítését szolgáló szociális programok megvalósításához – írja sajtóközleményében a Pannonia Bio Zrt.

15 millió forinttal támogatja a dunaföldvári óvoda energetikai felújítását a Pannonia Bio Zrt. (Fotó: M. Gy.)

Az Európa legnagyobb, dunaföldvári biofinomítóját működtetető, az innovációban a világ élvonalába tartozó Pannonia Bio élelmiszeripari, mezőgazdasági, energetikai újításai, megoldásai, termékei egyaránt a fenntartható gazdaságot, a jövőt, az utánunk következő generációk fejlődését szolgálják. A városi óvoda energiahatékonyságot növelő korszerűsítése így jól illeszkedik a cég üzleti filozófiájába. A fejlesztésnek köszönhetően az intézmény jelentősen csökkentheti földgázfüggőségét, a fűtéssel járó károsanyag-kibocsátást, nagy lépést tehet előre a zöld, környezetbarát működés feltételeinek megteremtésében. „A meglévő napelemek mellé mindenhol hőszivattyús fűtésrendszert telepítünk, az árajánlatot már megkaptunk, ennek megfelelően a beruházás, fejlesztés már január 31-ig megvalósul. Összesen 325 gyermek számára biztosítjuk a fenntartható, zöld forrásból származó, energiatakarékos fűtést február 1-től” – mondja Pavel Kudriavtcev, a Pannonia Bio Zrt. vezérigazgatója. Az önkormányzat az elmúlt években már számos fejlesztést valósított meg, a közvilágítási rendszer korszerűsítésével például 50 százalék körüli megtakarítást ért el. A város polgármestere azt mondja, a Pannonia Bio jelentős anyagi hozzájárulása mellett a vállalat tapasztalata, energiahatékony megoldásai is komoly segítséget jelentenek a jövő megtervezésében. „Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a jövőben biztosítsuk az önkormányzati intézményrendszer fenntartható működését, bízunk abban, hogy sikerül megszereznünk a terveink megvalósításához szükséges forrásokat. Azt komoly eredménynek tartom, hogy az óvoda három telephelyén megvalósuló beruházásnak köszönhetően legalább 30 százalékos megtakarítást tudunk elérni” – mondja Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere.

