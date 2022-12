Idén 25 éves a Tamási Caritas Egyesület. Elismerés és köszönet, hogy immár negyedszázada folyamatosan segítik, támogatják a város hátrányos helyzetű családjait, rászoruló lakosait – fogalmazott Porga Ferenc polgármester az összejövetelt követően, ahol elismerő oklevelet adtak át a negyedszázada tevékenykedő szeretetszolgálati csoport vezetésének. Az eseményen részt vett Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója is.

– A rendszerváltást követően munkahelyek mentek tönkre, állások szűntek meg, családok kerültek nehéz helyzetbe, emiatt sokan szorultak segítségre. Tamási ráadásul hátrányos helyzetű térség volt, megszűnő munkahelyekkel – idézte fel az előzményeket kezdetekre Fellinger Károlyné, a Tamási Caritas Egyesület idén leköszönő elnöke. Mint mondta, hosszú évtizedek után ebben az időszakban kezdett újjáéledni a hazai szeretetszolgálat. A Pécsi Egyházmegyei Karitász kezdeményezésére és Horváth Imre plébános támogatásával idén huszonöt éve jött létre a Tamási Karitász Csoport, amelyet azok az itt élő hölgyek alkottak, akik a rászorulókon szerettek volna segíteni.

– Eleinte informális csoportként működött a helyi karitász, engem először városvezetőként vendégnek hívtak meg, de annyira megtetszett a tevékenység, hogy köztük maradtam, és ahol lehetett, segítettem a munkát – emlékszik vissza a kezdeti időszakra a jószolgálati csoport volt elnöke. A helyi plébános javaslatára 2000-ben nevezték ki a csoport vezetőjévé, 2007-től pedig egyesületté alakultak. Belátták, hogy csak így lehetséges pályázatok beadása, az anyagi háttér megteremtése, amelyet csak bejegyzett civil szervezetként lehetett.

Mint megtudtuk, 14-en alakították az egyesületet, ma pedig már 30 feletti a létszám. Általában olyan idősebb, nyugdíjas hölgyek vállalják a szeretetszolgálati feladatot, akik szeretnének valamilyen értelmes, tartalmas munkát végezni. Az utóbbi években megemelkedett létszám hozzájárult ahhoz, hogy még több feladatot el tudjanak látni. – Szükség volt a fiatalításra is, hiszen az alapító tagok közül mára sokan nincsenek köztük vagy nagyon idősek, és már nem tudnak ilyen munkát vállalni – jegyezte meg Fellinger Károlyné.

Hogy mivel is foglalkoznak, hogyan segítik a rászorulókat? Az első években az egyháztól kapott helyiségben főleg ruhagyűjtést és -osztást végeztek, valamint szociális boltot hoztak létre, ahol olcsón vásárolhatnak az emberek ruhaneműket. Emellett a rászorulók részére a város több pontjára, sőt távolabbra, Szakályra, Érténybe, Páriba és Fürgedre juttattak és szállítanak ma is ingyenesen ruhaféléket. A nehézsorsú gyerekeknek már az első évektől minden ősszel cipőt, meleg kabátot vesznek, amelyben az iskolákban dolgozó gyermekvédelmi felelősök segítik őket, akik begyűjtik a szükséges adatokat. Ebben az évben harminc cipőt és mellette rengeteg meleg holmit, kesztyűt, sapkát, sálat vásároltak, de volt idő, amikor ötven cipőre is szükség volt.

Hat éve működik a szabadfogas akciójuk, amely mára országossá nőtte ki magát: minden évben ilyenkor a művelődési ház elé kitesznek egy fogast tele kabátokkal, ahonnan visznek és hoznak is ide. Nagyon nagy sikere van, mint kiderült, mára többezerre tehető a kabátok száma, amit elvittek tőlük. A kezdetektől a covid időszakát leszámítva megszervezték az idősek karácsonyát, elsősorban az egyedülállók számára. Az ünnepségen megvendégelték őket, emellett a helyi óvodák, iskolák segítségével kis műsorral igyekeztek oldani az idősek magányát.

Ezek mellett húsvétkor és karácsonykor élelmiszercsomagot is osztanak a kezdetektől. Eleinte egyházközösségi gyűjtésből történt az élelemosztás, a hívek a templomban helyezhették el adományaikat, amelyből egységcsomagokat készítették és osztották szét a rászorulóknak. Amióta pályázni tudnak különböző támogatásokra, több csomagot is ki tudnak osztani, valamint különböző alapélelmiszerekkel tudják kiegészíteni az adományokat. Mint megtudtuk, a tamási Kop-Ka Zrt. Bokréta ábécéje évek óta segíti a munkát azzal, hogy összeállítják a csomagokat.

Idén februárban gyűjtést szerveztek a kárpátaljai menekülteknek, amelyből kétszázezer forintot sikerül összegyűjteni. Ezen élelmiszert vásároltak, és Porga Ferenc polgármester segítségével eljuttatták tamási testvértelepülésére, Tiszapéterfalvára, ahol nagy örömmel fogadták. Mint Fellinger Károlynétól megtudtuk, a tamási csoport részt vesz az országos karitász akciókban is: így például iskolakezdési támogatáshoz utalványt, máskor almát, burgonyát vagy akár béres cseppet juttatnak el a rászorulóknak.

Szükség esetén egyéni segítséget is nyújtanak, például gyógyíthatatlan betegség vagy családi tragédia okán, év elején például egy 17 hónapos kisfiúnak adtak támogatást a szükséges gyógykenőcsökre, a covid-járvány idején pedig a mentősök munkáját segítették, lepedőt, plédet gyűjtöttek számukra.

Mint a leköszönő elnök elmondta, a 25 év alatt megismerték a tevékenységüket, gyakran keresik őket, nem csak a segítségre szorulók, de felajánlók is szép számmal. Fellinger Károlyné úgy látja, ma is sokan vannak nehéz helyzetben, akiknek elkel a segítség. Sokan az energiaválság és az élelmiszerárak emelkedése miatt is nehéz helyzetbe kerültek, őket élelmiszer adományokkal segítik. Legutóbb október közepétől november közepéig gyűjtöttek élelmiszert, amelyből jelentős mennyiség összejött. Ezekből a jövő héten állítják össze és szállítják ki a csomagokat, miként a pályázati összegből elkészített húsz csomagot is.

Kérdésünkre, hogy mi tartja össze a csoportot, honnan gyűjtenek energiát ehhez a nem kevés feladathoz, úgy fogalmaz: szívbemarkoló látni, hogy hogyan élnek, küszködnek emberek és nagyon megnyugtató dolog érezni, hogy tudnak segíteni rajtuk. – Ez lelkileg is erősít, feltölt bennünket. Példaképeink közé tartozik Szent Erzsébet, Teréz anya vagy a ma élők közül Böjte Csaba atya, akinek nagyon nagyra értékeljük a tevékenységét, és részt tudott venni a 25 éves évfordulóra szervezett ünnepségen – hangsúlyozta.

A jubileumi ünnepségen a szentmisét egy közös elmélkedés követte, amelynek köszönhetően a megjelentek sok értékes gondolattal gazdagodhattak. Böjte Csaba lelki iránymutatást is adott a tamási karitásznál tevékenykedők jótékonysági tevékenységéhez. Fellinger Károlyné Csaba testvért idézte, aki azt mondta: néha egy mosoly és jó szó is sokat tesz olyan valakinek, aki elkeseredett és nehéz helyzetben van.