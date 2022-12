Dunaföldváron a vár udvara egy gyönyörű adventi helyszín, de hogy szélvédett lenne, azt most sem mondhattuk el. Ennek ellenére sokan fölkeresték ez alkalommal is, és nem is nagyon iparkodtak hazafelé. A vásározók és a forralt borral, zsíros kenyerekkel fölkészült Szent Rókus Borlovagrend, valamint a Duna-Túra Egyesület kimeríthetetlen készletekkel várta a vendégeket. Az utóbbiak még a vasárnap délutánonként az Ispánházban működtetett játszóházra is tudtak energiát szánni, és jólelkű felnőtt játszótársakkal várták a gyermekeket.

A borlovagrend tagjai jó szívvel kínálták a vendégeket

A színpadon Selmeczi Géza evangélikus lelkész elhivatottan mondott áldást. Őt a Horváth Péter tanár úr vezette Magyar László Gimnázium diákjai követték, akik egy csodálatos, bármelyik székesegyházban is bemutatható műsorral lepték meg a velük együtt énekelő, lelkesen tapsoló közönséget.

A további csodákról a Levendula Művészeti Iskola növendékei gondoskodtak. Appelshofferné Rabóczki Anikó és Czuppon Péter tanítványai elfeledtették a télies időjárást, és magukkal ragadták a lelkes közönséget.