Az elmúlt tizenöt évben soha nem volt ennyire nehéz kitekintést, iránymutatást adni a jövőre – fogalmazott a XXIII. Vállalkozók Napja rendezvényen a Müpában Eppel János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke. Az elnök felszólalásában felidézte: a 2022-es év messze nem a reményeik szerint alakult.

Amíg az év elején még abban bíztak, hogy a Covid időszaka után ez az év megnyugvást, konszolidációt hozhat, de február végén, a háború kitörésével a helyzet gyökeresen megváltozott, és annak gyors befejezésével kapcsolatos remények is gyorsan szertefoszlottak, az azt övező negatív folyamatok pedig mára alapvetően határozzák meg az európai gazdaságok, így a magyar helyzetét is.

Eppel János úgy látja: „A bölcs tanács most az, hogy nehéz körülmények között együtt kell működnünk. Kemény évünk lesz, de együtt, közösen, megmozgatva a tartalékainkat képesek leszünk arra, hogy a következő időszakot sikerrel oldjuk meg, ehhez ajánljuk a VOSZ partnerségét.”

Az elnök a jövőre 35. jubileumát ünneplő VOSZ-ról elmondta: a szervezet 20-25 éve következetesen építkezik, olyan értékeket létrehozva, amelyek megalapozzák küldetésük, a magyar vállalkozások segítésének teljesítését. Kiemelte: tevékenységük három fő pillére közül az első az érdekvédelem és érdekképviselet, amely folyamatosan bővül, mára 27 ezer regisztrált tagjuk van, céljuk pedig az, hogy ez a létszám 2026-ra 30-35 ezerre növekedjen. A második pillérnek a szolgáltatást nevezte, amelynek legismertebb eleme az Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen irányított Széchenyi Kártya Program.

A program húsz évvel ezelőtti indulása óta közel 600 ezer ügyfélnek 4000 milliárd forintot meghaladó hitelt folyósítottak, az elmúlt évek pedig különösen erősnek bizonyultak annak köszönhetően, hogy a Covid-krízis, majd az energiaválság kezelésének egyik fontos kormányzati eszközévé vált a Széchenyi Kártya. Másik kiemelt programjuk a Prima Primissima-díj, amelyet a Széchenyi Kártyához hasonlóan Demján Sándor, a VOSZ örökös elnöke indított el, tíz éve pedig Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója vette át.

A VOSZ tevékenységének harmadik pillére a vállalkozásfejlesztés, amelynek jövőjét a szervezet év elején elfogadott ötéves stratégiája határozza meg. Ennek keretében többek között megerősített fizikai jelenléttel és a szakmai tagozatok erősítésével, az elmúlt évtizedekben felhalmozott tudással és kapcsolati tőkével igyekeznek segíteni a vállalkozások munkáját – számolt be.

Az eseményen a kormány képviseletében felszólalt Varga Mihály pénzügyminiszter. A politikus a bizalom szerepét emelte ki: „bizalom nélkül nincs üzlet, azt kell mondanom, hogy most hatványozottan olyan időket élünk, amikor erre a bizalomra szükség van, a kormány részéről pedig ez fennáll, remélem, a másik oldalról is fennmarad” - fogalmazott.

Kiemelte: az elmúlt bő évtizedben a magyar gazdaság két olyan válságot is, mint a 2008-2009-es krízis és a Covid-világjárvány, megerősödve vészelte át, ennek kulcsát pedig egy olyan gazdaságpolitika adta, amelynek alapja az, hogy megnézzük, milyen tartalékokkal rendelkezünk. Szerinte – bár egyelőre nem látszik a szomszédban folyó fegyveres konfliktus vége, és a háború miatt meghozott szankciók komoly versenyképességi hátrányba sodorták Európát – remény van arra, hogy ebből a válságból is megerősödve jöhet ki a magyar gazdaság.

A miniszter öt olyan tényezőt sorolt, amelyek erősítik a stabilitást. Az első a foglalkoztatás: 4,7 millió embernek van munkája, a munkanélküliség a legjobb öt között van az Európai Unióban, most pedig a munkahelyek megtartására kell koncentrálnunk, ebben a kormányzat együttműködik a VOSZ-szal, a Kamarával, a Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ-szal is – emelte ki.

A második pont a versenyképes adórendszer, amely Varga Mihály szerint kihívás előtt áll a globális adóminimum terve miatt. „A kormány álláspontja az, hogy lehet, hogy mások bevezetik, mi nem készülünk erre” - erősítette meg a miniszter. A stabilitást erősítő harmadik pontként az üzleti környezetet nevezte meg, kiemelve, hogy a befektetők bizalma töretlen Magyarország iránt, amit nem csak az elmúlt időszak olyan nagyberuházásai mutattak, mint a Debrecen mellé települő kínai akkumulátorgyár, de az is, hogy az állampapír-kibocsátásoknál rendre túljegyzést tapasztalnak.

Negyedikként a politikai stabilitást említette, ötödikként pedig azt, hogy elindult a gazdaságban – a vállalkozások, a lakosság szintjén, de az államháztartásban is – a mérlegalkalmazkodás, ennek jele az, hogy már nem növekszik tovább a hiány. A VOSZ elnökéhez hasonlóan Varga Mihály is úgy látja: a következő időszakban is egy nehéz nemzetközi környezetben kell a gazdasági szereplőknek jól teljesítenie, de a kormány, ahogy eddig, a jövőben is kész meghozni az ehhez szükséges döntéseket. „Bízom abban, hogy ebből a válságból is jobban jövünk ki, ehhez kérem a bizalmukat” - zárta szavait a pénzügyminiszter.

A Vállalkozók Napja rendezvényen idén is díjazták a kiemelkedő teljesítményeket elérő vállalkozókat. A Magyar Gazdaságért Díjat négyen vehették át Varga Mihálytól és Eppel Jánostól, hárman részesültek a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díjban. Az Év Vállalkozója Díjat 22-en vehették át, köztük két határon túli vállalkozó.

A XXIII. Vállalkozók Napja - kitüntetettjei

MINISZTERI KITÜNTETÉSEK:

Magyar Gazdaságért Díj

Csík László - Karinthy Kiadó Kft. tanácsadó, VOSZ Ellenőrző Bizottsági tag (Budapest)

Vad Sándor Mihály - egyéni vállalkozó, autófényező mester (Csongrád-Csanád Megye)

Varga Júlia Franciska - KAVOSZ Zrt. értékesítési igazgató (Budapest)

Visnyai Ildikó - KAVOSZ Zrt. ügyvezető igazgató (Budapest)

A VOSZ KITÜNTETÉSEI:

Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díj:

Dr. Kirschner András - Swiss Medical Services Egészségügyi Szolgáltató Kft. alapító-tulajdonos, ügyvezető (Budapest)

Krisán László - KAVOSZ Zrt. vezérigazgató, VOSZ társelnök (Budapest)

Tomán Szabina - Tomán Lifestyle Kft. tulajdonos (Budapest)

A 2022. Év Vállalkozója Díj Tolna megyei kitüntetettje:

Horváth János, a Lux H 84 Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Tolna.

Nemrégiben átadták Tolna megyében is a Prima díjakat, ahol az Országos Év Vállalkozója Díj Tolna megyei kitüntetettjének, Horváth Jánosnak, a LUX-H 84 Kft. ügyvezető-tulajdonosának adta át az elismerő díjat Gesztesi Béla, Szabó Sándor, a Ferropatent Cégcsoport tulajdonos-vezérigazgatója és Fajszi Lajos, a VOSZ megyei szervezetének elnöke.