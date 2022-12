Adventi vásár és a Kis Kézműves Tanodával karácsonyi kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket. Fellépett Tolna Város Nyugdíjas Egyesület Szenior örömtánc csoportja, emellett a Dolce Dance salsa, valamint bachata táncbemutatója is szórakoztatta a közönséget. A kiegészítő programok között kapott helyet a társasjáték vár, az arcfestés, az origami, a kitűzőkészítés, a büfében pedig zsíros kenyér, forralt bor és tea várta vendégeket.

Kákonyi Bertalanné, a Tolna Város Nyugdíjas Egyesület Szenior Örömtánc csoportjának vezetője lapunknak a fellépésük előtt elmondta, hogy 2018-ban alakultak és évente két-három alkalommal lépnek fel városi és saját rendezvényeken, tánctalálkozón. A szombati fellépésre azután mondtak igent, hogy a Tolnai Kulturális Központ tudomására jutott, hogy karácsonyi zenékre készített koreográfiákat tanulnak.

Szombaton fél órás műsorral örvendeztették meg a közönséget, amelyben volt egy úgynevezett „memóriatánc” is, amelyre a jelenlévőket is felkérték. Ennek a lényege, hogy megismertessék a nézőket azzal, hogy a szenior örömtánc nem kizárólag táncos koreográfiákból áll, hanem valójában agytorna is, mert meg kell tudni jegyezni a különböző kéz és lábgyakorlatokat, amelyek egymás után következnek.

– Több mint harmincan vagyunk a csapatban, a fellépésünk előtt még átismételjük a táncokat – tette hozzá Kákonyi Bertalanné, a csapat vezetője, aki nyugdíjas éveiben kezdte tanulni a szenior örömtáncot Szekszárdon, majd rövid idő múlva oktatói képesítést is szerzett.