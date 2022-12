A településen már több éve ilyenkor ajánl fel fenyőket rászorulóknak két nagydorogi polgár, Csékó György és Kovács Gábor. A két helyi férfi évek óta támogatja a helyi nehézsorsúakat a helyi önkormányzat és egyházközösség bevonásával.

– Idén tizenöt fát ajánlottak fel, amit frissen vágtak ki a kertjükből. Volt köztük két és háromméteres is. Még valamennyi van belőlük – tájékoztatta lapunkat csütörtök délelőtt Borbélyné Töttösi Ágnes. A polgármester elmondta, hogy többféleképpen is támogatják az adventi időszakban is a nehéz helyzetben élő helyieket: összesen 180 családnak osztottak ki szociális tüzifát, a 18 év alatti gyermeket nevelőknek az ünnepek előtt 15 ezer forintos, az 55 év felettieknek tízezer forintos vásárlási utalványt juttattak el, hatvan idős rászoruló személynek pedig a helyi idősek otthonán keresztül ajándékoztak egy tálca süteményt tartalmazó csomagot.