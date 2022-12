Pókai Eszter, a Teol.hu podcast újabb vendége ugyanis a Bard College Conservatory of Music hallgatója klarinét szakon. Emellett a pszichológia előadásokat is látogatja. Az említett elit egyetemen számos híresség tanult: itt koptatta a padokat a Dallas című filmsorozatból ismert Larry Hagman, alias Jockey, ide járt Chevy Chase Emmy-díjas komikus, valamint Ken Grimwood, a World Fantasy díjas Replay – Időcsapda című könyv szerzője is.

Eszter nemzetközi hírű mestereitől kap képzést, David Krakauer a tradicionális klezmer műfajának nemzetközi hírű kiválósága, Pascual Martínez-Forteza pedig a New York-i filharmonikusok második klarinétosa. Nevük aranyfedezet, referencia is: mindenütt a nagyvilágban utat nyit valamennyi, művészi karrierre vágyó tehetség előtt.

A bonyhádi fiatal él is a lehetőséggel, szorgosan tanul, a Bard College Conservatory Orchestra fellépéseinek egyikén, mint első klarinétos lehetett a szólamvezető. Pókai Eszter a podcast vendégeként amerikai egyetemi élményeiről ad érdekes képet a hallgatóknak.

