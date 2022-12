Az UNESCO Magyar Nemzeti Bitottsága 2013-ban a csobánolást, azaz a Bukovinai Székely Betlehemes Játékot a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe vette fel. Sebestyén Ádám példája nyomán elevenítette fel egyre több székely csoport a hagyományokhoz hű Betlehemes játékot.

– Az idei évet egészében Sebestyén Ádámra, illetve a társulatra, annak mostani és hajdani tagjaira emlékezve ünnepeltük meg. A márciusi kiállítás megnyitójával vette kezdetét az események sorozata. Ez a társulat fél évszázados tevékenységét mutatta be, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is megtisztelte társulatunkat a részvételével és gondolataival.

Az áprilisi mesemondó versenyen is rengetegen vettek részt, majd a szeptemberi szüreti felvonulás is nagy sikert aratott. Az októberi Nemzedékek Táncán bemutattuk azt a fonó jelenetet is, amit még annak idején Sebestyén Ádám tanított be évtizedekkel ezelőtt az akkori táncosoknak. Ez a jelenet voltaképpen bukovinai életkép, a tájegységre és lakóira jellemző hagyományokkal, viselettel és eszközökkel – hangsúlyozta a társulat elnöke.