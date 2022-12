A Széchenyi István Egyetem 11 tudományterületen kínál értékes tudást a hallgatóknak. A különböző tudományágak együttműködése pedig lehetőséget nyújt arra is, hogy közösen adjanak választ korunk legaktuálisabb problémáira. Az intézmény Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának fókuszában is jelenünk és jövőnk kihívásaira választ kereső, naprakész tudást igénylő területek – köztük a fenntarthatóság, a korszerű élelmiszertechnológiák, a vidékfejlesztés és a precíziós gazdálkodás – állnak. Az intézmény erős műszaki gyökerei szintén hozzájárulnak az agrárterületek innovatív fejlesztéséhez.

Annak érdekében, hogy a fiatalok a lehető legszélesebb körben megismerhessék a Széchenyi István Egyetem által kínált, piacképes diplomát adó képzéseit, tovább szélesíti együttműködéseit. A Déli Agrárszakképzési Centrum részéről Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató és Bálint Zoltán kancellár, az egyetem részéről pedig dr. Kovács Zsolt kancellár látta el kézjegyével azt a szándéknyilatkozatot, amely szorosabbra fűzi a két fél kapcsolatát. Az együttműködés célja, hogy az agrárszakképzési centrumhoz tartozó iskolák diákjai megismerhessék az egyetem által kínált lehetőségeket. Ennek érdekében a centrumhoz tartozó középiskolákban közösen népszerűsítik a fiataloknak kínált szakokat.

Dr. Szalka Éva az együttműködés jelentőségét méltatva elmondta, fontos, hogy a középiskolások kellő ismerettel rendelkezzenek arról, hogy milyen képzéseket kínálunk a számukra. „Győr és Mosonmagyaróvár ideális helyszíne az egyetemista életnek, hiszen számos lehetőséggel várjuk leendő hallgatóinkat. A modern agráriumban a digitalizáció az egyik legfontosabb terület, és a Széchenyi-egyetemen egyszerre van jelen az ezzel kapcsolatos tudások összessége. Az informatikai és gépészmérnök-ismeretek mellett a digitalizáció tekintetében a jogi kérdések is előtérbe kerülnek, amelyet az intézményünk jogi kara által kínált szakmai kompetenciák is támogatnak. A tudományágak együttműködése hallgatóink felkészültségét szolgálja” – fogalmazott.

Bálint Zoltán, a Déli Agrárszakképzési Centrum kancellárja, Simonné Szerdai Zsuzsanna a centrum főigazgatója, dr. Szalka Éva, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja és dr. Kovács Zsolt a Széchenyi István Egyetem kancellárja (Fotó: Horváth Márton).

A dékán hozzátette, a mosonmagyaróvári karon tanulók gyakorlatorientált képzését közel hetven mintagazdaság és számos vállalati partner segíti. Kifejtette, a Széchenyi-egyetemen a fiatalokat lüktető diákélet, magyar és angol nyelvű képzések, színes programlehetőségek várják. A kulturális és sportkínálat szintén kiemelkedő, s az intézmény különböző ösztöndíjjakkal is segíti hallgatóit. Kiemelte a duális képzést, amely lehetővé teszi, hogy a leendő gazdászok tanulmányaik mellett jövőbeli munkahelyüket is megtalálják.

Simonné Szerdai Zsuzsanna bemutatta a szekszárdi székhelyű Déli Agrárszakképzési Centrumot, amely Baranya, Tolna, Somogy és Bács-Kiskun megyében van jelen, 12 iskolával működik, de agrárvizsgaközponttal is rendelkezik. „Az elsők között alapítottuk meg az ágazati képzőközpontunkat, amely a duális képzést segíti tizenkét gazdálkodó partnerrel együttműködésben. Összesen 3300 tanulóval rendelkezünk nappali képzésen, s a felnőtt szakmai képzés is egyre nagyobb teret hódít nálunk is. A célunk, hogy olyan, magas színvonalú oktatást valósítsunk meg, amely felkészült hallgatókat ad a felsőoktatásnak” – hangsúlyozta.

A főigazgató aláhúzta, az elmúlt két év globális nehézségei bizonyították, hogy mekkora szükség van a korszerű agráriumra. Így az ezzel kapcsolatos képzések értéke is felértékelődött, a két intézmény közti együttműködés jelentősége ezért is kiemelkedő.