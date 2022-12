Emellett az akkori gazdasági vezetés szerinte ott hibázott, hogy túlzásnak tartotta a hazai ipari vállalatok számát és nagyságukat, így megszüntetésük mellett döntött. – Napjainkban pont azt láthatjuk, hogy arra hajt az ország, hogy minél több nagyvállalat telepedjen le itt – mutatott rá a harmadik alapfilozófia helytelenségére, amely szerinte elfogadhatatlan volt.

Mindezek miatt az állami vagyon olyanokhoz került, akik nagyválallati vezetőként korábban is "helyzetben" voltak, így átmentették magukat az egyik rendszerből a másikba, pedig a V4 országok közül a többi háromban kifejezett jogszabály volt arra, hogy aki a múlt rendszerben kiemelt pozícióban volt, nem vehetett részt a privatizációban.

Mint Csath Magdolna rámutatott, az eredmény még ennél is szomorúbb volt: a privatizációval kieső állami bevétel 1990 és 1996 között akkori értéken elérte a 30 milliárd dollárt, amelyből a teljes magyar államadósságot ki lehetett volna fizetni. Megjegyezte, az akkori miniszterelnök, Antall József kifejezetten elutasította a lehetőséget, hogy a hazai államadósságot csökkentsék vagy átütemezzék, amelynek hatására minden gazdasági mutató a mélybe zuhant akkoriban. Óriási munkanélküliség alakult ki, tönkrement a mezőgazdaság és ugrásszerűen meggyorsult a népességfogyás, amely kétezerig volt igazán szembetűnő – hangzott el a rendszerváltozás hosszútávú gazdasági hatásairól.

A jelenlegi legnagyobb problémák között említette a születéskor várható élettartamot, amely az unióban a legalacsonyabbak között van, különösen a férfiakat illetően. Szerinte ezen mindenképpen változtatni kellene, az okokat feltárva. Úgy látja, többet kellene költeni az egészségre, amely idővel magával hozná az ország gazdasági fejlettségét is. A jelenlegi gazdasági helyzet hátteréről is beszélt, érintve az utóbbi időben bekövetkező inflációt. Jóslatai szerint az áremelkedés folytatódik még az idei évben, várhatólag jövőre csökkenhet jelentősebben. Utóbbit, mint mondta, alátámasztotta a nemzetközi valutaalap, az IMF is, hozzátéve, ez a háború mielőbbi befejezésének függvénye is.

Csath Magdolna praktikus tanáccsal is ellátta a hallgatóságot, akiket a karácsonyi bevásárlásokkal összefüggésben óva intett a hitelfelvételtől, ugyanis egyelőre még tovább növekedhetnek a hitelkamatok, ez pedig gondot okozhat a törlesztésnél. Ez ügyben szerencsére pozitív tendenciáról is beszámolt: tájékoztatása szerint ugyanis a hazai adósságszint európai viszonylatban az átlag alatt van, ami több környékbeli állammal ellentétben azt jelenti, hogy nálunk a nemzeti jövedelem magasabb, mint az adósság.